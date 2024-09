VIDEO – Luis Jiménez confirma divorcio con Coté López: “Firmamos los papeles”

Actualizado el 5 de Septiembre de 2024

Sobre lo sucedido en su vida en los últimos meses, el otrora mediocampista reconoció que ha sido "un año super heavy, con muchos cambios, con muchos nuevos procesos. Difícil, creo que ha sido difícil, el año 23 - 24 ha sido sin duda el más difícil de mi vida".

Luis Jiménez se valió de las redes sociales para responder a los rumores respecto a su relación con Coté López, con quien se casó en 2006 y son padres de cuatro hijos.

Ante una pregunta sobre si estaba soltero, el ex volante de la Roja aseveró que ante las continuas consultas sobre su situación sentimental que estaba sin pareja.

“Estoy soltero, sí. Nosotros con la Jose (Coté López) nos separamos en septiembre del año pasado (2023). Después tuvimos un par de situaciones en las que volvimos, lo intentamos, pero finalmente no se dio”, respondió Luis Jiménez.

En esta línea y para poner fin a eventuales especulaciones sobre si retomarían su relación, Jiménez detalló que “nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que en febrero, si no me equivoco, estaríamos divorciados. Sí, soltero, sin pareja, no buscando pareja, estoy superbién así”.

“Todos los proyectos que tenía por delante ya no van a poder ser. Entonces es como reinventarse, empezar de cero. Nada, no es fácil, pero siento que va a salir todo bien”, sentenció Luis Jiménez.