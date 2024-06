VIDEO – El inesperado gesto que tuvo Camila Recabarren con Oriana tras prueba femenina en ¿Ganar o Servir?

25 de Junio de 2024

Tras ganar la competencia, la ex Miss Chile escogió a la española para cambiar roles con el fin de ayudarla.

Camila Recabarren tuvo un inesperado gesto con Oriana Marzoli, luego de haber ganado la competencia individual femenina en el episodio de este lunes de ¿Ganar o Servir?

Ante este triunfo, la ex Miss Chile, quien fue la mejor sirvienta, escogió cambiar su puesto con la española, con lo que se convirtió en señora de Facundo y esta última pasó a servir a Pangal.

“Insoportable. Lo quiero pero de lejos, me jode mucho, se va a aprovechar mucho”, exclamó Marzoli sobre el rol que le tocó con el deportista.

Pero ese no fue el principal motivo de Camila para elegir a Oriana e intercambiar roles. Lo que ella busca es que pueda acercarse más a Raimundo o conocer más en profundidad al nuevo compañero, Facundo González.

Al respecto, Marzoli reconoció, de forma irónica, que “no había conocido una mujer más generosa en mi vida. Regalo de cumpleaños adelantado”.

“Extrañamente me está pillando demasiado de buen humor. No sé qué me está pasando esta semana. Que yo voy encantada”, agregó.

Oriana entre Facundo y Rai

Con su nuevo rol de sirvienta, Oriana tuvo que escoger dónde dormir. “Hay una camita al lado mío”, le dijo Raimundo, pero la española escogió su propio lugar, y terminó quedando en una cama entre el ex Gran Hermano y Facundo.

Más tarde, conversando con Luis Mateucci sobre el tema, Marzoli se dio cuenta de que Facundo puso su cama pegada a la de ella. “Sepárame, sepárame”, le pidió al argentino, para quedar a la misma distancia del chileno que de Facundo.

Ya en la noche, Daniela le dijo a Oriana que Facundo dice que le gustan todas las chicas de la casa. “No soporto a los tipos que dicen eso, no me gustan. Pero a lo mejor éste sí”, admitió la española.

En tanto, Facundo le confesó a Austin que le gusta Oriana. “Me da morbo ella, pero está con Toro”, se sinceró.