VIDEO – Revive la rutina de Diego Urrutia en los Premios Caleuche 2025

31 de Enero de 2025

El comediante Diego Urrutia fue el encargado de poner el humor durante la entrega de los Premios Caleuche 2025.

Una rutina que mezcló actualidad y bromas sobre los remakes de exitosas teleseries, incluyó la rutina con la que Diego Urrutia hizo reír a los asistentes a la entrega de los Premios Caleuche 2025.

El comediante se subió al escenario del Teatro Oriente y no dudó en incorporar en su rutina a varios actores, algunos incluso presentes en el lugar.

“Pensaba qué Tito Noguera era papá de Amparo Noguera, pero me dijeron que no. Simón Pesutic me dijo que no, no vienen de familia de actores, me dijo, un alcance de apellido no más. Fue una frase que dijo Simón, quizá lo sacaron de contexto, saludos a tu papá actor, y a tu novia actriz”, dijo en parte de su rutina.

Las bromas de Diego Urrutia sobre los remakes de teleseries en los Premios Caleuche

En deteminado momento Diego Urrutia abordó la tendencia de hacer remakes de exitosas teleseries e incorporó al público a en la temática.

“¿Qué opinamos de los remakes?“, les preguntó el comediante a los asistentes, tras lo cual se escucharon varios aplausos en el teatro. “Aplaudió solo el Mega“, remató la pareja de Carla Jara.

“Yo creo que era mejor otra idea. En vez de hacer Amores de Mercado de nuevo (había que) hacer una teleserie en particular de un personaje: el Chingao“, planteó.

“¿Se acuerdan que en la original el Chingao se va? No se sabe qué es lo que pasa con él. Se va por unas líneas del tren. Se podría hacer una teleserie nueva: el Chingao yéndose por el tren… el Tren de Aragua. Se pone más actual la teleserie. Le metes un poco de amor, que aparezca Maite Orsini, se puede dar“, planteó.