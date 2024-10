La dolorosa pérdida que enluta a Carla Jara: “Es difícil no llorar por ti después de 13 años juntos”

Actualizado el 5 de Octubre de 2024

La ex chica Mekano compartió un desgarrador mensaje para despedirse de quien lo acompañó por más de una década.

Durante la tarde de este sábado 5 de octubre, Carla Jara a través de sus redes sociales compartió una triste noticia que la enluta.

La influencer por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, dio a conocer a sus seguidores que su querido perro Alf murió de forma repentina.

Bajo este contexto, Carla Jara partió diciendo: “Aún no creo que ya no estarás más conmigo mi Alf… hace 3 días estabas increíble y ya no estás en este plano”.

El desgarrador mensaje de Carla Jara para despedirse de su mascota

Tras ello, la ex chica Mekano que cuenta con más de 1.3 millones de seguidores en la red social expresó: “Solo espero que te hayas encontrado con la Luna, Tango, Canela y Barry, seguro te estaban esperando al otro lado del arcoíris”.

A lo que agregó: “Espero que estés bien mi flaquito lindo, te extrañaré mucho, perrito más pequeño del mundo, ahora nadie saltará para que lo tome en brazo. ¡Te amo por siempre!”.

Para cerrar con su desgarrador mensaje, Carla Jara escribió en su publicación: “Es difícil no llorar por ti, después de 13 años juntos. Descansa mi pequeño, mándame amor desde el cielo de los perritos”.

Además del post, Carla Jara subió una historia despidiéndose se fiel compañero, compartiendo el año de su nacimiento y el de su muerte. “Q.E.P.D. Alf 2011-2024”, comentó.

Mediante sus redes sociales, la ex chica Mekano ha evidenciado el incondicional amor que siente por los animales y sus mascotas. Un ejemplo de esto, es que se ha realizado diversos tatuajes en honor a las mascotas fallecidas.

“Me hice dos hoy y me dolió… miren qué cosa más hermosa. Ahí está el Tango, mi primer perrito que murió y la Canela. De ahí para abajo, van a seguir los otros que han fallecido”, explicó a mediados del año pasado cuando se realizó el último diseño.