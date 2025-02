“Es una patudez”: Ivette Vergara desmiente a organización de la Gala de Viña por invitación a Nico Solabarrieta

13 de Febrero de 2025

La comunicadora aseguró que su hijo fue invitado antes que ella a la Gala y no como su acompañante, como se había afirmado.

La invitación de Nicolás Solabarrieta a la Gala de Viña 2025 ha generado gran polémica, luego de que se asegurara que fue invitado como acompañante de su madre Ivette Vergara y no en solitario, como él mismo aseguró en televisión. Sin embargo, fue la propia Ivette quien salió a respaldar la versión de su hijo, desmintiendo los dichos de los organizadores del evento.

“A mí me invitó la producción de manera directa la primera semana de diciembre. No me dijeron que iba en calidad de embajador del festival”, explicó el ex chico reality en el programa Plan Perfecto.

En contraste con esto, Cecilia Gutiérrez, en el podcast Bombastic, aseguró que durante la transmisión de Primer Plano comenzaron a llegarle mensajes de los organizadores del evento, negando la versión de Solabarrieta. “Nosotros nunca invitamos a Nicolás Solabarrieta solo, lo invitamos como el más uno de Yvette”, le comunicaron a la periodista diversos trabajadores de la Gala.

Ivette Vergara desmiente a organización de la Gala de Viña por invitación a Nico Solabarrieta

En conversación con Glamorama, Ivette Vergara aclaró varios puntos sobre su invitación a la Gala de Viña 2025 y la de su hijo, asegurando que incluso él fue contactado primero.

“Al Nico lo invitaron antes que a mí. Cuando a mí me llamaron, al Nico ya lo habían invitado. Así que es una patudez decir que lo invitaron como acompañante”, expuso la periodista.

Junto a esto, la comunicadora explicó: “Me llamaron y me dijeron hola Ivette, nosotros te queremos invitar a la Gala… La productora jamás me dijo que el Nico iba como mi acompañante”.

En esa línea, explicó que fue la organización quien le planteó la posibilidad de desfilar por la alfombra roja como acompañante de Nicolás, y no al revés: “La productora me preguntó si a mí me gustaría pasar con el Nico, porque es una de la opciones. Yo le dije bueno, si el Nico quiere, yo no tengo ningún problema. En un principio el Nico dicho que quería separado y todo el cuento”.