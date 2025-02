El duro descargo de Ivette Vergara contra la Gala de Viña y Tonka Tomicic: “La gente decía llegó esta hue… y nos pasan a llevar a todos”

22 de Febrero de 2025

Ivette Vergara relató la molestia de los famosos ante el caos que generó la llegada de Tonka. Además, lanzó sus dardos contra la organización: "Es la peor gala en la que he estado".

Siguen las polémicas y en la Gala de Viña 2025, y ahora, Ivette Vergara relató la molestia que generó entre los famosos la llegada de Tonka Tomicic, realizando una lapidaria crítica en contra de la organización por el tiempo que tuvieron que esperar para pasar por la alfombra roja.

La ex rostro de TVN, en contacto con el matinal de CHV, Contigo en la Mañana, sostuvo que “es la peor gala en la que he estado, lejos”, luego de que se desmayara en el evento, donde Laura de la Fuente también terminó en el suelo.

Ivette Vergara acusó que el equipo de Tonka Tomicic provocó un gran caos en su llegada. “La gente decía llegó esta hueona y nos pasan a llevar a todos… yo también podría haber dicho tengo 30 años de trayectoria, pero no soy así”, partió diciendo.

El fuerte descargo de Ivette Vergara en contra del equipo de Tonka Tomicic en la Gala de Viña 2025

Tras ello, la ex esposa de Fernando Solabarrieta dijo que “estaba todo el mundo muy enojado” y dio más detalles sobre lo que pasó detrás de cámaras.

“El problema fue que invitaron a demasiada gente. Estábamos en un grupo y de pronto dijeron viene Tonka y nos sacaron a todos hacia un lado. Entra un guardia, luego Enrique, dos personas, entra Tonka con dos personas que grababan, con luces, y ellos son los que empujan a la gente, y cae al suelo la Laurita (De la Fuente)”, comentó la comunicadora.

A lo que Ivette Vergara insistió: “Yo esperé dos horas y media, pero hubo gente que esperó cuatro horas y hubo mucha gente que cayó. Uno trabaja tanto para ese momento, me parece una falta de respeto y no podemos aceptar el divismo de nadie, lo digo con todas sus letras“.

“A ella la hicieron pasar y todo esto quedó detrás de ella”, sostuvo. “Yo estaba al lado de Laurita la traté de contener, la veo llorando y el Rafa y la Karen dijeron nosotros no salimos si no sale la Laurita primero. Entonces, qué indignante, no podemos seguir aguantando este divismo, esta falta de respeto“, expresó.

“Yo no puedo dejar que mi equipo pase llevar a la gente… basta que se tapen estas cosas”, sentenció Ivette Vergara sobre el caos que provocó la llegada de Tonka Tomicic a la Gala de Viña.