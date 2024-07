Francisca Merino sale en defensa de Tonka Tomicic: “Sé que volverá en gloria y majestad”

28 de Julio de 2024

Sobre la declaración prestada por la modelo por el caso Relojes, donde hizo alusión a sus remuneraciones, Merino fue tajante: "Ese hueón (Parived) se la chupó toda".

Francisca Merino salió en defensa de Tonka Tomicic, cuyo nombre ha estado vinculado en el último tiempo al llamado caso Relojes VIP, donde es investigado su ex pareja Parived.

Merino fue parte del programa Tal Cual de José Miguel Viñuela, donde se le consultó si se podría sumar como panelista de Sígueme de TV+, asegurando que no lo hará porque no le gustaría hablar de otras personas, en especial de Tonka Tomicic.

“Yo no tengo ganas de andar pelando a la gente. Imagínate cuando hablan de Tonka, se me parte el corazón“, expresó la ex Bienvenidos y SQP, quien es cercana a la ex animadora del Festival de Viña del Mar.

“Lo que pasa es que cuando una mujer gana tanto, el hombre se pone envidioso inconscientemente. Sobre todo si no hace nada, si no gana y no hace nada. Seamos realistas”, indicó Francisca Merino.

En esta línea, dejó en claro que “para mí la Tonka es una de las minas con más buen corazón con quién yo he trabajado en la televisión chilena. Es buena compañera, buena comunicadora. Yo sé que va a volver en gloria y majestad en algún momento. No ahora porque tiene que guardarse, en algún momento tiene que volver porque se necesita gente así en la tele”.