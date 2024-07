FOTOS – De Residente a Luisito Comunica: los famosos que se declararon contra Maduro tras las elecciones

30 de Julio de 2024

Las conocidas figuras utilizaron sus redes sociales para mostrar su posición frente a los resultados que dieron como vencedor a Maduro.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró este domingo a Nicolás Maduro como el ganador de las recientes elecciones en Venezuela, unos resultados que han causado gran controversia y que no han dejado indiferente a algunos famosos rostros que salieron a manifestarse en contra.

Según informó el organismo, el político que lleva 11 años en el poder fue reelecto con 51,2 % de los votos. Estas cifras han sido duramente cuestionadas por los ciudadanos venezolanos, quienes acusan fraude electoral y disconformidad con las respuestas que se han dado.

Incluso, dos días después de la jornada de sufragio se han desarrollado intensas protestas en distintos sectores del país.

Los famosos que se declararon contra Nicolás Maduro tras elecciones

A raíz de esa situación, diversos famosos en todo el mundo se han manifestado en contra de lo que consideran un fraude electoral por parte de Nicolás Maduro.

Residente

Luego de darse a conocer el triunfo de Maduro, el conocido rapero y activista puertorriqueño no dudó en utilizar su cuenta de X para expresar su sentir.

“Siempre defenderé a la razón, no importa cual sea su procedencia. Y es razonable pedir al gobierno de Venezuela que muestre los datos, mesa por mesa, que en verdad acrediten el triunfo que ha proclamado, para que todo el mundo pueda creerles”, manifestó René.

Junto con esto, el artista recalcó que “la comunidad internacional debe exigir esto, de manera enérgica para que se respete la decisión popular. El cansancio del pueblo venezolano se siente y se escucha en las calles. Piden cambios al actual sistema, han expresado su voluntad en las urnas de manera pacífica y solidaria y esa solicitud tiene que ser respetada”.

X.

Alejandro Sanz

Otro cantante que no guardó silencio fue el popular cantautor español Alejandro Sanz, quien no tuvo pelos en la lengua y lanzo críticos dichos en contra del actual mandatario.

“Nadie, con un mínimo de sentido común, se puede creer que Maduro ganó las elecciones ayer. Es tan burdo el abuso que, simplemente, confirma lo que ya se sabía. Lo de Venezuela no se llama democracia si no descaradocracia”, acusó el autor de Corazón Partío.

X.

Luisito Comunica

Si de youtubers y blogueros se habla, Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, expuso su molestia y tristeza a través de su Instagram.

“Me duele mucho esto. Lo siento, de corazón. Lo siento por mis familiares y amigos venezolanos. Lo siento por todos. Qué impotencia. Qué enojo, esto es una burla”, sostuvo Luisito Comunica.

INSTAGRAM.

Rubén Blades

Alguien que tampoco quedó indiferente fue el cantautor Rubén Blades, quien se mostró crítico al Gobierno venezolano por “no ser transparente con los resultados al evitar la supervisión imparcial del proceso electoral y de los supuestos totales ofrecidos por oficinas controladas por la dictadura”.

“Ese 51% vs 44% no se lo cree ni el pajarito que conversa con Maduro”, afirmó el compositor.

Danny Ocean

El artista venezolano que cuenta con grandes éxitos como Me Rehúso y Dembow, ha tomado un rol más activo expresándose a sus seguidores.

“VENEZUELA. No caigamos en juegos, no caigamos en una guerra psicológica, ellos quieren eso! Quieren desestabilizar, quieren meter miedo!!“, declaró en su Instagram.

A esto, agregó: “Sabemos que fue un fraude. Estas semanas han sido históricas, hemos visto a una VENEZUELA UNIDA por un mismo propósito. Ahora más que nunca tenemos que estar en bloque”.

Finalmente, el cantante hizo un llamado a las Fuerzas Armadas: “Los necesitamos!!! No queremos más violencia, no queremos más muertes, por favor!! Por favor dense cuenta que lo que está pasando no es correcto!”

Catherine Fulop

Por su parte, la actriz y modelo venezolanoargentina hizo un video en sus redes sociales revelando cómo se sentía tras los resultados de las elecciones.

“Estoy emocionalmente muy triste. La verdad que uno tiene esperanza porque esperanza es lo último que se pierde, pero es como que yo decía, nos van a dar otro coñazo en el corazón porque teníamos mucha esperanza de poder salir adelante”, comenzó diciendo Fulop.

En esa misma línea, la mujer de 59 años sostuvo en sus historias: “Mi gente, nunca hubo en la historia de la política del mundo que una dictadura se la saque con votos. Y bueno, nada. Estoy muy triste”.

“Acá estoy, mi Venezuela, contigo y con toda mi gente. Ojalá se pueda comprobar quién es el verdadero ganador, que esté todo transparente”, cerró.

Farruko

Del mundo del reguetón, Farruko reaccionó con una publicación junto a una imagen de Jesús abrazando el mapa de Venezuela.

“La libertad no solo depende de derrocar una dictadura, si no de entender como venezolanos que todos son hermanos y los factores necesidad, conformismo, poder, ego, falta de educación los tiene matándose entre ustedes mismo”, escribió.

Finalmente, el artista puertorriqueño declaró: “Su solución no está en violencia ni en votos ni gobiernos está en sus corazones Dios los bendiga fuerza Venezuela voy a ustedes el amor todo lo puede vencer”.