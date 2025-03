“No vamos a descansar hasta derrotarlos”: Gobierno respondió y rechazó declaraciones de Nicolás Maduro sobre el Tren de Aragua

21 de Marzo de 2025

La subsecretaria Leitao calificó las palabras del dictador como una "falta de respeto".

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, abordó las recientes declaraciones de Nicolás Maduro respecto al Tren de Aragua y donde fue mencionado el fallecido ex presidente Sebastián Piñera en medio de un acto transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV)

Ahí, el dictador venezolano sostuvo que la organización criminal “es polvo cósmico, es historia y ya no existe” en su país, gracias a la gestión de varios mandatarios latinoamericanos. “El ex presidente de Colombia Iván Duque se los llevó y les dio refugio en Colombia, (y) el ex presidente difunto de Chile, Sebastián Piñera, se los llevó a Chile“.

Al referirse a esto, Leitao calificó las palabras de Nicolás Maduro como “una falta de respeto para Chile y para la región puesto que finalmente son las víctimas quienes han sufrido las atrocidades del Tren de Aragua”.

“Por eso en Chile los hemos perseguido con mano dura, los estamos juzgando y, por supuesto, no vamos a descansar hasta derrotarlos finalmente. El resto son polémicas inconducentes más bien, porque la evidencia muestra que esto sí existe y hay víctimas de por medio; por lo tanto, no hay nada más que decir”, agregó.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, manifestó que habría sido ideal que Venezuela los apoyara en casos donde la organización estuvo relacionada, como el caso de Ronald Ojeda. Aún así, recalcó que “vamos a seguir ocupando intensamente nuestro sistema de persecución penal y la colaboración”.

“El mensaje del Estado chileno sobre este punto ha sido bien claro: si usted forma parte de esta organización criminal, comete delitos en Chile, aún cuando sea contra extranjeros, y esos extranjeros aún estén indocumentados, el Estado chileno lo va a perseguir ahí donde se encuentre“, añadió.