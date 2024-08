Supuesto conductor de aplicación drogó y robó a Gonzalo Valenzuela: “No recuerdo cómo llegué a la casa”

3 de Agosto de 2024

El actor contó que todo ocurrió la noche del jueves, cuando creyó abordar un vehículo de aplicación, pero el conductor lo drogó y le robó su tarjeta de crédito.

Compartir

El actor Gonzalo Valenzuela contó que el supuesto conductor de un vehículo de aplicación lo robó, tras drogarlo cuando lo conducía hacia su hogar. Según dijo el marido de Kika Silva, “no recuerdo cómo llegué a la casa” tras abordar el vehículo.

De acuerdo a lo relatado por el actor, el hecho ocurrió la noche del jueves, cuando junto a Kika salió a compartir con unos amigos.

En un momento él y sus amigos decidieron seguir la reunión en otro lugar, mientras que su pareja optó por irse a la casa de su hermano, según le dijo Valenzuela a LUN.

Cuando más tarde Gonzalo Valenzuela decidió regresar a su hogar, salió a la calle. “Justo se pone a llover con full viento y yo iba caminando por Vitacura a ver si pillaba un taxi. De repente para un auto y me dice: ¿Necesitai un Uber? Y me muestra la maquinita para pagar con tarjeta. Pucha, ahí yo confié, cuando me mostró la máquina y me subí feliz adelante, pensé que me había caído del cielo”, relató.

Tomó de una botella de agua que le ofreció el conductor

Dijo que el conductor era un chileno, quien le ofreció agua “que acepté, porque parecía una mineral nueva, como cerrada. De pronto me dice que me va a cobrar 7.000 pesos“.

“Agarro mi tarjeta y la pongo en la maquinita para pagar. Meto la clave y me aparece ese mensaje de que no funciona. El gallo me dice: Tratemos de nuevo, y, claro, ahí debe haber mirado mi clave y me dice: A ver, préstame la tarjeta para ponerla yo. La pone debajo de la máquina y nada, no funciona. Le digo que paremos en una bomba de servicio, que saco plata para pagarle”, continuó con su relato Valenzuela.

Tras ingresar al recinto de la estación de servicio, el actor se dirigió al cajero automático, pero se percató que el conductor estaba abandonando el recinto.

“Miro la tarjeta y claro, era de otra persona. Tenía otro nombre. El gallo me había cambiado la tarjeta“, denunció el artista, quien admitió que “no recuerdo cómo llegué a la casa caminando“.

Al despertar a la mañana siguiente “caché que algo me habían dado algo para asaltarme, porque me habían sacado 400 lucas de la tarjeta. En mi vida he apagado tele por copete y desde la Copec que no me acuerdo de nada”, manifestó.

Por su parte, Kika Silva contó que Gonzalo “no se acuerda ni cuando me abrió la puerta de la casa o que conversó con mi hermano“.

“Pienso en que le podría haber pasado a la Kika o a mis sobrinas. Por favor, sean precavidos“, fue el mensaje final que envió Gonzalo Valenzuela tras contar su experiencia.