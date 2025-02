Actriz apuntada por Gonzalo Valenzuela por funa a Roberto Farías le responde: “Encubridor”

1 de Febrero de 2025

La comentada defensa de Gonzalo Valenzuela a Roberto Farías en medio de los Premios Caleuche sumó un nuevo capítulo, luego que una de las actrices apuntadas por el protagonista de Machos le respondiera.

En la ceremonia, Valenzuela subió al escenario y tomó el micrófono para recalcar que “nosotros hace un par de años íbamos a estrenar una obra de teatro, pero no pudimos, hermanito mío, no pudimos, porque fuimos funados por nuestra propia gente”.

“Este año nosotros cumplimos 20 años del Teatro Mori. Recibimos amenazas de parte de actrices de quemar el teatro. Nos hackearon, contrataron hackers para romper la señal por la cual íbamos a transmitir. Solo quiero que tomemos conciencia porque hoy día veo a compañeras que se pusieron esa bandera y las veo aplaudiendo muy contentas como si nada hubiese pasado”, disparó Gonzalo Valenzuela.

Sus palabras encontraron rápida respuesta en la actriz Paola Lattus, una de las apuntadas por el esposo de Kika Silva, y quien fue compañera de Catalina Bianchi en 2018, cuando la actriz denunció a Roberto Farías por intento de violación y abuso sexual, causa por la cual fue sobreseído en 2020.

En sus redes sociales, Lattus recalcó que “yo no soy tu colega, yo no tengo vergüenza. No tengo vergüenza de defender a mi compañera del aquel que la manoseó”.

“De aquel que dice que estaba curado y pidió perdón al otro día si se había pasado. Del que nunca reparó nada del daño que cometió”, agregó la actriz, quien calificó a Valenzuela de “encubridor”.