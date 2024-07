VIDEO – Consejo de Pangal a Fran Maira desató una guerra con Oriana en ¿Ganar o Servir?

10 de Julio de 2024

Una conversación que tenía el capitán de Soberanos con la ex Gran Hermano llegó a oídos de Mateucci, quien no dudó en avisarle a su ex pareja, desatando una nueva pelea en la casona.

Un nuevo conflicto enfrentó a Pangal Andrade y a Oriana Marzoli en ¿Ganar o Servir?, a raíz de un consejo que el primero le estaba entregando a Fran Maira por su amistad con la chica reality.

El capitán de Soberanos le dijo a la ex Gran Hermano que “a veces quedas siendo un poco la sombra de Oriana… A veces la idolatras tanto cuando dices sus argumentos y sus argumentos son heavy, y creo que a veces no es bueno premiar esos argumentos”.

Maira le aclaró que “es mi amiga y la voy a apañar hasta morir y yo no soy nadie para decirle a la Oriana lo que tiene que hacer”, y agregó que “obviamente hay cosas en las que no me meto porque no me incumben, en las peleas que ella tenga, no me meto”.

Luis Mateucci escuchó está conversación y le contó a Oriana lo que estaban hablando Pangal con Fran, por lo que no dudó en entrar y enfrentarlos: “¿Es verdad Fran? Que te dijeron que me tenías que decir algo”.

Después de la respuesta de Maira, la venezolana-española le comentó a Andrade que “¿por qué Fran me tiene que decir cosas?”, a lo que él le respondió tajantemente: “Porque es tu amiga y los amigos se dicen las cosas”.

Esto desencadenó una discusión sobre la amistad donde ninguno de los dos hombres, Pangal y Austin, consiguieron convencer a Marzoli de las ideas que le decían.

Aún así, esto terminó por dejar enfrentados a Pangal con Oriana, quien se decepcionó de quien es su capitán en el reality de Canal 13.