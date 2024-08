“Me ha denunciado por violencia física y psicológica”: Rafael Cavada hace pública la batalla judicial con su ex pareja

6 de Agosto de 2024

A través de redes sociales, el periodista dio cuenta de las dificultades que ha enfrentado por lograr la tuición compartida de sus hijos y acusó a Fiorella Choca de querer sacar "provecho económico".

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, el periodista Rafael Cavada reveló la batalla judicial que libra con su ex pareja, Fiorella Choca, por la tuición de sus hijos.

En el post, el rostro de Chilevisión aseguró que desde la separación que vivieron en enero, “sólo he podido ver a mis hijos por unas horas un par de días a la semana, en forma muy restringida, condicionando mi relación con los niños al acuerdo en materia de alimentos”.

“Hasta ahora he evitado referirme públicamente a mi separación. Ello porque mi convicción siempre fue -y la mantengo- de que ellos no leerían en la prensa alguna línea de mi autoría que hablara mal de ella. Pero, eso no significa renunciar a los caminos jurídicos que amparan mi derecho y el de mis hijos a tener una relación directa y regular, ni callar ante acusaciones graves e infundadas”, sostuvo el comunicador.

Rafael Cavada denunció que su ex pareja “me ha denunciado por violencia física y psicológica durante toda nuestra relación“, lo que coincide, continuó, con “la interposición de una demanda de relación directa y regular que me vi en la obligación de interponer para poder estar con mis hijos”.

“Sospecho que se trata de una estrategia para continuar obstaculizando el régimen comunicacional al amparo de la nueva Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Asimismo, coincide con la imposibilidad de llegar a acuerdo en materia económica, ya que se me exige el pago de una pensión alimenticia a su favor y la de mis hijos que asciende a casi 90% de mi sueldo”, sostuvo.

El periodista indicó, también, que “esta denuncia contra mí evidentemente entorpece mi anhelo por lograr una tutela compartida de mis tres hijos que ella, abiertamente, me ha denegado”.

Cavada ya reconoció que “el daño a mi imagen ya está hecho“, pero cree que cuando “la justicia compruebe la falsedad de estas acusaciones habrá pasado tiempo y las injurias habrán hecho lo suyo”.

Por último, Rafael Cavada reveló esta situación que vive con su ex pareja porque, además de no poder ver a sus hijos, “me parece impresentable y francamente injusto que protecciones y derechos legítimos de las mujeres y madres sean mal usados con el solo objetivo de sacar provecho económico y/o revanchas personales que escapan por dónde se mire a asegurar el bien superior de los hijos e hijas”.