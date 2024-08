VIDEO – “No había abuso”: Carmen Gloria Arroyo responde a las acusaciones de maltrato laboral en su contra

9 de Agosto de 2024

La conocida jueza desmintió y aclaró el origen de la denuncia, y apuntó a un programa de farándula de “festinar” con el tema.

La abogada y presentadora de televisión Carmen Gloria Arroyo rompió el silencio y habló por primera vez sobre las acusaciones que hicieron trabajadores de su programa, Carmen Gloria a tu Servicio, en su contra.

Una polémica que escaló a tal punto que fue un tema de conversación en la Cámara de Diputadas y Diputados y que el mismo Francisco Vidal, el presidente del directorio de TVN, tuvo que salir a responder.

Sin embargo, fue durante un episodio del programa de YouTube llamado Pedro Pé, conducido por Pedro Carcuro, que la animadora aprovechó de defenderse, asegurando que las denuncias de las que se habla en realidad no son en contra de ella.

Carmen Gloria Arroyo responde a las acusaciones en su contra por maltrato laboral

Durante la conversación, Carmen Gloria Arroyo se sinceró y expuso que “no he dado ninguna entrevista al respecto porque nadie me ha preguntado mi verdad o mi versión. Sin embargo me han condenado, se han mofado, me han calificado por suposiciones”.

Fue allí, que apuntó al programa de farándula Que Te lo Digo, acusando que ellos llevan un año hablando sobre el tema. “Yo diría que casi en un bullying constante en contra mío basado en suposiciones que ellos transforman en aseveraciones y afirmaciones absolutamente distantes de la realidad”, denunció la mujer de 59 años.

Tras esto, la conocida jueza afirmó que durante los últimos siete años en TVN nunca hubo una acusación ni denuncia en el sindicato, aclarando que “lo que hubo fue una conversación de pasillo entre una ex trabajadora del programa que ya no trabajaba en TVN y un miembro del sindicato al que le dijo que el trabajo que hacía era estresante y era arduo, con horario exigente, eso era. No eran actos de violencia, ni de maltrato. No había abuso”.

A raíz de esto, explicó que “había una periodista que por inasistencias reiteradas y justificadas se había tomado la decisión de desvincularla (…) Aparece después de una larga ausencia presenta una denuncia de supuestos malos tratos a la contraloría interna del canal porque es el protocolo que tiene para ese tipo de situaciones. Esa denuncia no es en contra mía, pero se han hecho un festín diciendo que me denunció a mí”.

En relación a qué ocurrió finalmente con la denuncia, Carmen Gloria le manifestó a Pedro Carcuro que “a nadie se le formuló cargos, se rechazó la denuncia, no hubo ni un hecho constitutivo de malos tratos o de algún tipo de vulneración de derechos. Esa es la única denuncia que existía en la contraloría que se cerró sin cargos para nadie. El equipo está trabajando feliz (…) Preocupados nomás por esto, porque lo considero de una injusticia tremenda”.

Para finalizar, Arroyo recalcó que no le parece justo el trato que se le dio al tema, y confesó que no hablara nuevamente al respecto.