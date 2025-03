VIDEO – ¿Luis Miguel, David Bowie o Robert Plant?: conoce al ganador de Mi Nombre Es

Actualizado el 14 de Marzo de 2025

Fue el jurado el que tuvo la difícil misión de elegir al artista que triunfó en esta primera temporada.

Compartir

La noche de este jueves 14 de marzo conocimos al ganador de la primera temporada de Mi Nombre Es en TVN, el cual se adjudicó el premio al artista más popular y diez millones de pesos.

El jurado compuesto por Amaya Forch, Gonzalo Valenzuela, Luis Jara y el cuarto juez invitado, Stefan Kramer, dieron por ganador a Brahiron Chávez, el imitador de Luis Miguel, quien los conquistó con la interpretación de Ahora Te Puedes Marchar y Ayer, y se quedó con el primer lugar.

Danilo Olmos, quien interpreta a Robert Plant de Led Zeppelin, se presentó con Kashmir y Stairway to Heaven logrando un premio de cinco millones de pesos y el segundo lugar; Christian Tolozza, tributo a David Bowie, cantó Starman y Let’s Dance obteniendo el tercer lugar y una suma de tres millones.

Ignacio Jerez, imitador de Raphael, deleitó con Que Nadie Sepa Mi Sufrir y Yo Soy Aquel, y obtuvo un premio de un millón de pesos y el galardón al cuarto lugar. De esta forma, el programa repartió un total de 19 millones de pesos.

En tanto, Juan Cáceres, imitador de Engelbert Humperdinck, interpretó Smoke Gets in Your Eyes y aunque tuvo una gran presentación, fue el artista menos votado, por lo que se quedó con el reconocimiento de ser el quinto mejor del programa.

La final de Mi Nombre Es, donde conocimos al flamante ganador, entre las 22:47 y la 01:56 horas, se instaló como lo más visto de la noche con un rating online promedio de 9,7 puntos y un peak de 13 unidades. Su competencia quedó así: Mega 6,3, Chilevisión 5,6 y Canal 13 4,9 puntos.

La última edición de la primera temporada del estelar contó con la participación de Carmen Gloria Bresky, Andrés de León y Miguel Asenjo como coaches de los artistas, y en el backstage Carla Jara recogió las emociones de los participantes durante cada jornada de presentación.

TVN ya confirmó que tendrá una segunda temporada del espacio para lo cual ya abrió el llamado a casting buscando a nuevas figuras de la imitación.