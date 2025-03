¡Ahora Caigo! logra el peak de rating más alto desde su debut y entregó millonario premio

20 de Marzo de 2025

El programa de concursos de TVN lideró sin problemas y superó por más de un punto a su más cercano competidor.

¡Ahora Caigo! marcó un nuevo hito desde su debut en las pantallas de TVN en marzo de 2024 tras lograr el peak de rating más alto a la fecha.

El programa de concursos conducido por Daniel Fuenzalida logró un peak de 11,9 puntos. Además, entre las 19:32 y 21:00 horas, bloque en el que fue emitido, fue lo más visto con un rating promedio de 8,5 unidades.

Más atrás dejó a Mega que logró 7,1 puntos y Canal 13 que junto con Chilevisión llegaron a los 6,6. Además, estas cifras hicieron que el capítulo de ayer fuera visto por más de un millón 100 mil personas.

Además de haber logrado este peak de rating, ¡Ahora Caigo! tuvo en el capítulo de este miércoles a 11 participantes, los que se enfrentaron por llevarse un premio en dinero y demostraron su conocimiento armando palabras.

Pero fue Valentina quien llegó a la final con una suma de un millón 675 mil enfrentándose a la dualidad de doblar el premio o irse con la mitad. Llegó incentivada por su hija, Trini, de nueve años, quien es una fanática del programa.

“Me gusta el programa, me he reído tanto… Le doy mucho ánimo y que le vaya bien y si no, no importa… quiero decirle que la quiero mucho“, dijo la niña, quien la motivó a seguir jugando.

Tras este momento, Valentina finalmente respondió cada interrogante y se llevó un alto premio de tres millones 350 mil pesos. “No pensé que iba a ganar”, dijo su hija Trini emocionada hasta las lágrimas con el millonario premio.