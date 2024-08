VIDEOS – Los tres participantes que se salvaron de la placa de Gran Hermano

16 de Agosto de 2024

El Teléfono Rojo, el líder y la prueba de salvación permitieron que tres jugadores aseguraran una semana más en la casa.

En la edición de este jueves 15 de agosto de Gran Hermano, conocimos a los participantes que se salvaron de la placa de eliminación. Fueron tres los que aseguraron una semana más en “la casa más famosa del mundo” gracias al Teléfono Rojo, al líder y a la prueba de salvación.

Eran ocho los jugadores que se someterían a la decisión del público, la mayor cantidad desde que comenzó la segunda temporada. Pero al final de la noche, son solo cinco las opciones que tienen los televidentes para elegir al próximo eliminado.

En una noche de salvación, la primera en salvarse fue Camila Andrade luego de que el Teléfono Rojo sonara y fuera Chama quien contestara y la eligiera para seguir en competencia.

Posteriormente, Pedro Astorga, en su rol de líder de la semana, tuvo que elegir a uno de sus compañeros para que continuara en competencia. “La decisión que voy a tomar va ir por quien yo quiero, hasta este momento, por una cosa de… Como puedo decirlo… De sentimiento, de cariño por donde viene y siento que tengo cosas en común por ahí (…) Siento que es alguien que me gustaría que gane esto“, argumentó de entrada para luego elegir a Waldo.

El elegido aseveró, entre risas, que “es mi momento” y que “quería salir de ahí. No me lo esperaba la verdad, porque Pedro tiene harta cercanía con Chama, con Patito, pero el hombre dio sus razones. Siempre he encontrado que es el más serio de la casa (…) Le agradezco un montón, espero no defraudarlo“.

Posteriormente se vivió la prueba de salvación, donde debían subirse a una estructura y mantener en equilibrio una pelota. Después de varios minutos, fue Iván Cabrera el que logró vencer a sus otros cinco compañeros.

“Contento, muy nervioso, creo que todos los competidores dieron todo lo que tenían y nada, quiero aprovechar de mandar un beso enorme a mi esposa, te amo todos los días de mi vida, a los niños, a mis padres, hermanos, suegros, cuñados, amigos. Estaremos una semana más poniéndole ganas y orgulloso de lo logrado y vamos a honrar este esfuerzo”, dijo el bailarín.

De esta manera, y tras conocer a los que se salvaron de la placa de Gran Hermano, los cinco participantes que siguen en la placa de Gran Hermano son Chama, Felipe, Patricio, Íñigo y Carlyn.