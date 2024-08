VIDEO – El porcentaje de votos que obtuvo el cuarto eliminado de Gran Hermano

12 de Agosto de 2024

Chama y Michelle se salvaron gracias al público, por lo que todo se decidió entre Diego y Manuel.

Compartir

Gran Hermano tuvo un capítulo cargado de emociones este domingo, en el cual conocimos el nombre del cuarto eliminado y también vimos el ingreso de Angélica Sepúlveda.

Con respecto a la eliminación, eran cuatro jugadores los que se encontraban en placa: Michelle, Chama, Manuel y Diego. Los tres primeros fueron elegidos por sus propios compañeros, mientras que el último llegó a esta instancia luego de que Yuhui contestara el Teléfono Rojo.

Las primeras en ser salvadas por votación del público fue la brasileña y la venezolana, por lo que todo se definiría entre el español y el chileno.

Tras una tensa espera, Diana Bolocco reveló que Diego se convirtió en el cuarto eliminado de Gran Hermano, lo que dejó impactado a sus compañeros en la casa.

“Me lo esperaba. No tenía certeza, hasta una tranquilidad siento de saber la respuesta porque la ansiedad me mata, soy súper ansioso. Me da pena porque pensaba que me quedaba más tiempo, se me acortó muy rápido“, reconoció.

Junto con eso, el ahora ex jugador aseguró que “le he agarrado mucho cariño a todos acá, se dio una dinámica súper buena con la mayoría (…) Me da pena tener que dejarlos (a sus compañeros)”.

Según se dio a conocer, Diego fue eliminado del reality show de Chilevisión con el 57,89% frente a los 42,11% que obtuvo Manuel.