VIDEO – Nelson Mauri y dichos de Rafael Araneda tras denuncia de Mon Laferte en Rojo: “No le creo”

26 de Agosto de 2024

Para graficar el poder que tenía Araneda en Rojo, el ahora DJ recordó cuando el animador supo que tomaría exámenes libres para continuar con sus estudios, a pesar de que esta decisión era apoyada por sus padres.

Compartir

Nelson Mauricio Pacheco, quien fue conocido como Nelson Mauri, cuestionó las declaraciones de Rafael Araneda, quien aseguró que desconocía el acoso sufrido por Mon Laferte a manos del ex productor de Rojo, Jaime Román.

Esto, luego que la cantante nacional recordara en su documental Mon Laferte, te amo, de Netflix, confesara que fue víctima de Román durante sus cinco años en el programa de TVN.

Ante esto, Rafael Araneda, el tío conductor de Rojo, aseveró que no tuvo conocimiento de los hechos protagonizados por el productor, puntualizando que “nunca dimensioné lo que ahí estaba pasando”.

Sin embargo, Nelson Mauri recalcó en el podcast Dirrty Pop que “me parece raro” la postura de Araneda, aseverando que “podría decir que no le creo mucho”.

El bailarín planteó que “yo que estaba compitiendo en el programa, no tenía por qué saber los problemas que estaban ocurriendo. Es más, se nos privaba de lo que realmente estaba ocurriendo en producción”.

Por contrapartida, dejó en claro que “Rafa estaba 100% ahí, en lo que pasaba. Él no era el animador y ya, él sabía todo. Para mí, de lo que yo veía y sentía dentro del programa, él tenía el mismo poder que el director”.

Para graficar el poder que tenía Araneda en Rojo, el ahora DJ recordó cuando el animador supo que tomaría exámenes libres para continuar con sus estudios, a pesar de que esta decisión era apoyada por sus padres.

“Cacharon que de un día para otro dejé de llegar a las 5 justa y llegaba a las 12 del día (…) Me hicieron una encerrona literal y me encararon en pantalla por la cuestión. Pensé que iba a ser un juego de pantalla y no, el Rafa me llevó después a su oficina cual director de colegio y me dijo no chanchito, tú tienes que volver o te echamos. Literal, no es un juego para el programa”, argumentó Nelson Mauri.