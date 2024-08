Mon Laferte denuncia acoso de productor Jaime Román: “Fue lo peor que me pasó en Rojo”

1 de Agosto de 2024

La cantante nacida en Viña del Mar relató que Jaime Román, productor de Rojo, la acosó constantemente durante su participación en el espacio, que se extendió por cerca de cinco años.

Este jueves 1 de agosto se estrenó en Netflix el esperado documental Mon Laferte, te amo, donde la cantante chilena entrega detalles de inéditos de su vida, en una producción de una hora y 15 minutos.

Uno de los episodios más controvertidos que Mon Laferte revela en su documental es el acoso que sufrió en el programa Rojo, donde la artista se hizo conocida en 2003 con su verdadero nombre, Monserrat Bustamante.

“Después de que empecé a avanzar y que me empezó a ir un poquito mejor, llegué con mis canciones y quise expresarme porque me dijeron: Vas a grabar un disco con el productor Jaime Román. Ni siquiera eran buenas, pero las hubiera escuchado por lo menos. Y no, no quiso escucharlas”, recordó en su documental.

En esta línea, recalcó que su relación con Román “era horrible. Cada vez que lo veía me estaba acosando. O sea, estamos hablando de los cinco años que duró el programa. Eso, para mí, fue lo peor que me pasó en Rojo”.

Jaime Román fue condenado a cuatro años de libertad vigilada en 2013, en el marco de la investigación por explotación sexual infantil, conocida como Operación Heidi, desarrollada por la Fiscalía Metropolitana Sur.

El ex productor de Rojo aceptó un juicio abreviado, tras reconocer los cargos servicios sexuales de menores de edad en carácter reiterado respecto de seis víctimas.