VIDEO – “Escuché cosas asquerosas”: Carolina Soto se pronuncia sobre abusos en Rojo tras denuncia de Mon Laferte

20 de Agosto de 2024

La cantautora chilena recordó algunas situaciones que llegaron a sus oídos donde se evidenciaban estas conductas.

Carolina Soto, ex participante de Rojo, recientemente se refirió a las denuncias de abuso que hizo Mon Laferte contra quien fuera productor del espacio, Jaime Román.

Sus declaraciones fueron parte del programa Luz, Cámara: ¡Ahora!, donde la cantante nacional habló extensamente con Andrés Caniulef sobre su presente y la importancia de su pasado en televisión.

En la conversación, Soto destacó el impacto que tuvo el conocido show de talentos para ella: “Rojo fue una gran plataforma, fue el programa que impulsó mi carrera”.

Sin embargo, también recalcó que “no todos vivimos lo que vivió la Mon, lamentablemente ella vivió eso que lo encuentro terrible. Encuentro asqueroso que haya tenido que pasar por eso”.

Carolina Soto se pronuncia sobre abusos en Rojo tras dichos de Mon Laferte

Tras estas palabras, el animador le preguntó a Carolina Soto por el documental biográfico Mon Laferte, Te Amo, una producción donde la autora de Tu Falta de Querer expuso el abuso de Jaime Román.

“Yo no viví el abuso sexual como tal, pero abuso de poder había en todos lados”, explicó la artista. “Yo escuché cosas muy asquerosas, pero antes tendíamos a normalizar esas conductas para poder encajar”, continuó.

Fue allí, que la ex Rojo no descartó que hubiera más gente afectada por esta situación. “Mon se atrevió a decir cosas y hoy tiene la tribuna para hacerlo. De pronto es parte de su sanación haber hablado ahora y no antes, porque ahora es su momento de decirlo, no tiene que ser el momento de la gente”, sostuvo.

Tras esto, la cantautora recordó algunos rumores de pasillo sobre Román: “Yo sé que muchos de nosotros sí escuchamos cosas de él en ese momento. Yo no vi nada, pero si escuché”.

“En ese tiempo, se normalizaban las conductas como el venga pa’ acá o el mijita cante desde los ovarios. Ahora si alguien me dice eso, capaz que le pegue un combo”, comentó Soto.

Para finalizar, la cantante sostuvo: “Estoy eternamente agradecida del programa, pero hay cosas que no me parecen. (…) Como todos los trabajos tuvo cosas feas, pero la contrafama era real”.