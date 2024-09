Kendrick Lamar se suma a la lista de raperos en participar de un show de medio tiempo del Super Bowl

Actualizado el 10 de Septiembre de 2024

El artista liderará el espectáculo de medio tiempo en su edición LIX, marcando su segunda aparición tras su actuación en el Super Bowl de 2022.

El rapero Kendrick Lamar fue confirmado como el siguiente protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2025, que se celebrará el próximo 9 de febrero en el Caesars Superdome.

“La música rap sigue siendo el género más impactante hasta la fecha. Y yo estaré allí para recordarle al mundo por qué. Han acertado”, manifestó el compositor de 37 años, en un comunicado difundido por la NFL.

Pero esta no es primera vez que Lamar participará del reconocido evento deportivo, ya que en 2022 actuó en Los Ángeles junto a otros destacados raperos en un espectáculo temático y muy aplaudido por el público.

Entre sus canciones más populares están Not Like Us, Like That, Bad Blood, Euphoria, HUMBLE y All the Stars, sencillos que se espera sean parte de su show en febrero del próximo año.

