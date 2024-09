VIDEO – Así será el regreso de Chama a Gran Hermano tras ganar el repechaje

12 de Septiembre de 2024

La venezolana se convirtió en la jugadora más votada durante este proceso y este jueves veremos su regreso a "la casa más famosa del mundo".

Compartir

En medio de la emisión de este miércoles de Gran Hermano se dio a conocer que Chama fue la jugadora más votada del repechaje. De esta forma, se convertirá en la primera en reingresar a la casa para reencontrarse con sus compañeros y retomar la competencia.

Según precisó Diana Bolocco, la chica reality venezolana obtuvo un 37,92% de las preferencias y será durante la jornada de este jueves cuando vuelva a poner los pies en “la casa más famosa del mundo”.

“Gracias, gracias por apoyarme. De verdad. Me siento muy contenta de que mis teams hayan hecho un trabajo increíble el cual dio excelentes frutos. Les agradezco por todo el cariño, por todo el amor, por cada granito de arena que va sumando a este apoyo”, dijo Chama a través de su cuenta de Instagram.

Además, indicó que vuelve “por ustedes, por el público que amo y que quiero un montón. Así que, como siempre, voy a dar lo mejor de mí en cada competencia y en la casa. Me siento muy bendecida de tener el público que tengo”.

El regreso de Chama a Gran Hermano

Tras ganar el repechaje, Chama regresará este jueves a Gran Hermano de manera bastante especial. En primera instancia, durante la tarde, será parte del congelado y visitará a sus compañeros, quienes no saben nada sobre su reingreso y no la ven desde que renunció, puesto que no quiso despedirse.

Posteriormente, durante la emisión prime del reality de Chilevisión, la venezolana tendrá su reingreso oficial a “la casa más famosa del mundo”. Ahí se verá las caras con sus amigas, Michelle y Camila, además de Manuel, su eterno enamorado.