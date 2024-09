VIDEO – El principal motivo de Chama para presentar su renuncia a Gran Hermano

4 de Septiembre de 2024

La venezolana se retiró de la casa en completo silencio y dejó en shock a sus compañeros, quienes lamentaron su decisión.

Compartir

Durante la tarde de este martes se confirmó que Alexandra Méndez, conocida popularmente como Chama, presentó su renuncia a Gran Hermano.

Si bien fue un secreto a voces durante varias horas, no fue hasta que las redes sociales del reality show lo confirmó que la noticia terminó siendo real.

Aunque a través de los comentarios de varios jugadores se podía especular detrás de los motivos que pudo tener la venezolana para salir de “la casa más famosa del mundo”, no fue hasta la emisión prime del programa que pudimos saber el real motivo.

Chama presentó su renuncia a Gran Hermano luego de que se le negara la posibilidad de que le quitaran la sanción que le aplicaron tanto a ella como a Manuel y Angélica, tras la pelea del pasado viernes.

“Me duele increíblemente que me pongan una sanción del cual no es así. Sé cuando tengo la razón y sé cuando no la tengo. Y aquí, en este momento, yo no tengo ninguna culpa de nada. Yo me retiro de esta competencia“, dijo la jugadora en el confesionario.

No se despidió de nadie

Tras la decisión que tomó, Gran Hermano le comunicó al resto de los participantes de la renuncia de Chama, quien decidió irse sin despedirse de nadie.

“Son decisiones personales, las cuales por supuesto acepto. Chama acaba de abandonar la casa, lamento mucho su partida. Ella ha optado por irse de esta manera, sin despedirse de nadie, a pesar de mi insistencia para que revea su decisión“, anunció la voz en off.

La noticia golpeó a todos los habitantes de la casa, principalmente a sus más cercanos como Manuel Napoli y Michelle Carvalho. El primero, incluso, se fue al patio a golpear varias cosas para manifestar su rabia, llorar y culpar a Angélica Sepúlveda de lograr su objetivo.