VIDEO – “Me quemo a lo bonzo”: la respuesta de Daniela Aránguiz tras ser desmentida por Camila Andrade

25 de Septiembre de 2024

La panelista arremetió contra Andrade y mantuvo sus declaraciones asegurando que ella fue asesorada por la producción del reality.

Daniela Aránguiz se fue con todo contra Camila Andrade luego que esta última desmintiera sus declaraciones sobre haber sido pauteada durante su participación en Gran Hermano.

En primera instancia, la panelista de Sígueme reveló, según algunas fuentes, que la ex Miss Chile recibía asesoría diaria dentro del encierro. Incluso se le habría restringido el consumo de alcohol en las fiestas.

Sin embargo, Andrade no dudó en responderle a Aránguiz negando de manera categórica sus acusaciones. “Me da lo mismo quien lo haya dicho, pero yendo al hecho puntual, es imposible. No fui pauteada y nadie creo yo que asume un rol de personaje 24/7 durante meses”, afirmó la ex participante a Página 7.

Para concluir, la ex animadora de Caja de Pandora expresó: “Rechazo absolutamente a quien diga algo así, que vaya y lo demuestre”.

Además, la modelo, en TiempoX, sostuvo que nunca le aconsejaron no tomar alcohol, sino que está bajo un tratamiento que tiene como contraindicación el consumo de bebidas alcohólicas.

La respuesta de Daniela Aránguiz contra Camila Andrade

Luego de la respuesta de la propia Camila Andrade, Daniela Aránguiz mantuvo sus declaraciones en la última edición del programa este martes en TV+.

“Yo me quemo a lo bonzo y tengo información, porque yo trabajé muchos años en Chilevisión, y yo siempre me hago amiga, no de las personas que están en pantalla, sino de los que trabajan detrás”, comenzó diciendo la ex Mekano.

Tras esto, Aránguiz continuó afirmando: “Y yo me quemo a lo bonzo que a Camila Andrade ni siquiera la dejaban tomar trago en las fiestas y sus compañeros, cuando salgan, van a poder referirse a este tema. Ella no tomaba una gota de alcohol, porque cada vez que tomaba alcohol, no les gustaba (a la producción) la limpiada de imagen. Y una de las cosas que ella pidió para entrar al reality era limpiar la sucia imagen que tenía afuera”.

Por último, la panelista arremetió contra Andrade: “Y lo otro, así como ella ha dicho que no es culpable de muchas cosas y se queda en su mentira eterna, no me llama la atención que va a seguir con esta mentira hasta la muerte”.