FOTO – “¿Yo la llamé?”: Luis Mateucci desmiente a Daniela Aránguiz y aclara cómo fue su llamada

11 de Septiembre de 2024

La comunicadora expuso que recientemente su ex pareja se contactó con ella, pero su versión no sería como tal.

Compartir

Luis Mateucci sorprendió al responderle a Daniela Aránguiz, luego que asegurara que el argentino la había llamado durante el fin de semana para pedirle perdón y confesarle sus sentimientos.

Durante esta semana en Sígueme, la panelista del programa aprovechó de revelar que mientras estaba de viaje en Buenos Aires, recibió un inesperado llamado.

“Me entra una llamada súper tarde, como a las tres de la mañana. Contesto y me dicen: Aló, te amo, no me puedo olvidar de ti, perdóname“, comentó Aránguiz, sorprendiendo al resto de sus compañeros.

Tras esto, confesó que quien la había contactado era Luis Mateucci, con quien tuvo una relación amorosa que duró aproximadamente un año.

Pero eso no fue todo, la comunicadora también expuso que durante su conversación resolvieron la deuda que tenían pendiente. “Estuvimos hablando, me pidió perdón. Buena onda”, afirmó Aránguiz.

Luis Mateucci responde a los dichos de Daniela Aránguiz

Lo que Daniela Aránguiz no esperaba fue que luego de sus declaraciones, Luis Mateucci apareció en sus redes sociales para aclarar cómo fue realmente el episodio de la llamada.

A través de una historia en Instagram, el participante de ¿Ganar o Servir? compartió un pantallazo de su chat de WhatsApp con su ex pareja.

En la imagen se puede observar que el 1 de septiembre Mateucci había desbloqueado el contacto de la ex Mekano y tenía una llamada perdida el viernes 6 de septiembre.

Fue en ese momento que el chico reality salió a desmentir parte de los dichos de la diseñadora de interiores sobre la llamada nocturna que tuvieron, preguntándole a sus seguidores: “¿Yo la llamé?”.

Sin embargo, Mateucci concluyó su mensaje admitiendo que “lo demás sí, es todo verdad”, lo que significa que sí hubo una conversación entre ambos en la que se resolvieron otros aspectos de su relación pendiente, como había indicado Daniela Aránguiz.