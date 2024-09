“Chao, gordo, nos vemos en la casa”: los detalles del inesperado encuentro de Aránguiz y Valdivia en vuelo de Buenos Aires a Santiago

10 de Septiembre de 2024

La ex chica reality indicó en el programa Sígueme que el hecho ocurrió el pasado domingo, cuando ella venía de vuelta de la capital argentina.

Compartir

Daniela Aránguiz dio detalles del particular encuentro que sostuvo con su ex Jorge Valdivia y su actual pareja, la diputada Maite Orsini, en pleno vuelo de Buenos Aires a Santiago lo que incluso generó expectación en los demás pasajeros del avión.

La ex chica reality indicó en el programa Sígueme que el hecho ocurrió el pasado domingo, cuando ella venía de vuelta de la capital argentina, donde compartió un par de días con Alexandra Méndez, más conocida como La Chama.

“Me siento en el avión y se sienta una señora al lado mío. Nos hicimos yunta. La Bichi. Yo me vine en la fila 6. Me siento y estaba el avión lleno de chilenos. La Bichi me dice ¿no viste a tu ex?. Y yo: No vine a ver a Luis Mateucci. Para nada. Yo tengo buena onda pero no pasa nada. La Bichi me dice no, no, no… Si el Mago’ estaba ahí en el duty free mientras tú estabas comprando“, indicó Aránguiz.

Daniela Aránguiz relató que la pasajera le recalcó que el Mago Valdivia “todo el rato te miraba. Porque andaba solo primero, porque la otra (Maite Orsini)… Andaba con alguien, ustedes saben con quién, que no puedo nombrarla… Andaba con la innombrable. Y creo que la otra andaba por allá y él andaba por acá”.

Tras esto, la ahora panelista de farándula agregó que “veo el avión lleno, ¡y lo veo! Yo ¡por favor que siga para atrás!. Se sienta un asiento más adelante que yo. Y no andaba solo. Imagínense ¡Me miró!. Lo único que te voy a decir es que puso su bolsa del duty free arriba de mi maleta. Estoy ahí y les digo a los chilenos ‘¡son copuchentos los w…!”.

Sobre Maite Orsini, apuntó que estaba acompañando a Jorge Valdivia y miraba para atrás, pero “yo me hacía la loca”, agregando que “fue un vuelo muy largo y tenso porque parece que al otro lo iban retando, porque iba con el gorro así, miraba para acá, miraba para allá. Estaba mal. Yo soy sapa, hasta me paraba para cachar la cuestión”.

En el aterrizaje, Daniela Aránguiz ve que Jorge Valdivia “saca las cosas. Estaba todo el avión parado y yo le grito ¡chao, gordo! ¡Nos vemos en la casa!… Lo hice para que la gente se riera”.

“Un caballero va y me dice ¿me puede sacar mi maletita, porfa?. Entonces, como el otro tenía la bolsa arriba de mi maleta, el caballero va y le dice ¡Mago!, te voy a sacar la bolsa porque le estoy sacando la maleta a tu señora“, sentenció.