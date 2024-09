VIDEO – “Perdí una amiga”: el polémico voto de Michelle contra Chama en Gran Hermano

26 de Septiembre de 2024

La brasileña le dedicó un voto a la venezolana, mientras que a Manuel le entregó dos. Ambos quedaron en placa.

El capítulo de esta noche de Gran Hermano dejó en claro que la amistad entre Michelle Carvalho y Alexandra Méndez, popularmente conocida como Chama, se acabó definitivamente.

En la instancia se llevaron a cabo las nominaciones en vivo, oportunidad en la que la brasileña le entregó, primero, dos votos a Manuel Napoli porque “lo encuentro mala persona, hace la convivencia de la casa muy desagradable, fragmentado, tiene más de ocho personalidades“.

“Genera mucha incomodidad entre los participantes, tiene muchos malos tratos (…) Encuentro que es una pésima compañía para Chama, saca lo peor de ella y hacen una pareja tóxica”, agregó, por lo que le pidió ayuda al público para “combatir el mal”.

Pero seguido a eso, nadie vio venir que Michelle le dedicaría el último voto a Chama en Gran Hermano, dejando en claro el quiebre de su amistad.

“Encuentro que últimamente no ha sido buena amiga. Encuentro que no fue 100% honesta conmigo, siento que Manuel sí ganó una novia y yo perdí una amiga. Yo estoy con la consciencia tranquila de que fui buena amiga, buena compañera, fui leal, peleé sus peleas y no siento lo mismo de ella”, explicó.

En ese sentido, Carvalho le dijo al público que “ustedes saben lo que está pasando detrás de mis espaldas. Así que estoy muy decepcionada, desilusionada y dolida con todo lo que viene pasando acá”. Por lo mismo, aclaró que hace más de cuatro días “di por finalizada la relación que tenemos y mientras sigas con él: dime con quién andas y te diré quién eres”.

Los votos de Michelle y del resto de sus compañeros llevaron a que Chama y Manuel terminaran en la placa de eliminación de esta semana en Gran Hermano. Junto a ellos también está Patricio, Felipe, Carlyn Waldo e Iván.