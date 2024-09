VIDEOS – Directo desde La Isla de las Tentaciones: Yuli Cagna y Vico, la pareja confirmada para Palabra de Honor

Actualizado el 25 de Septiembre de 2024

La argentina y el chileno se sumaron al reality show de Canal 13 luego de conocerse en el programa que condujo Benjamín Vicuña.

Canal 13 confirmó a dos nuevos participantes para Palabra de Honor y se trata de la primera pareja que será parte de esta academia militar. Se trata de Yuli Cagna y Victorio Bouvier, popularmente conocido como Vico.

Ambos se conocieron en el programa La Isla de las Tentaciones, donde la argentina ingresó con su entonces pareja, Mel Alcalde. Sin embargo, el modelo sucumbió ante Milagros González, por lo que la ex ¿Volverías Con Tu Ex? hizo lo propio con Bouvier.

“Saliendo de ¿Volverías Con Tu Ex? me quedé trabajando en Chile y ahí conocí a Mel. Estuvimos de novios seis años, viviendo en Chile, y después hicimos el Acuerdo de Unión Civil y nos fuimos a vivir a España. Nos llamaron para La Isla de las Tentaciones de España, pero por la pandemia no pudimos hacerlo. Después de año y medio en España nos contactaron para entrar a La Isla de las Tentaciones de Argentina, entonces dijimos debe ser el destino. Y entramos y pasó todo lo que pasó”, rememoró Cagna.

Por su parte, el argentino Victorio Bouvier trabajaba como camionero al otro lado de la cordillera, hasta que por la situación económica de su país, decidió emigrar a México, específicamente a probar suerte como modelo y promotor con unos amigos que tenía en dicha nación. Estando allá le llegó la propuesta de entrar a un reality show y así inició un periplo por los espacios de telerrealidad y que hoy lo hacen llegar a Palabra de Honor.

Sobre su relación con Yuli Cagna, Vico reconoce que “creo que algún tipo de problema mental tenemos, algún daño neuronal, porque tenemos el mismo sentido del humor. Yo hablo muchas pelotudeces a veces cuando la ocasión amerita, o no, y ella también. Entonces dije por Dios, ¿de dónde salió esta chica?. Y también tenemos el mismo carácter y nos afectan las mismas cosas y las mismas situaciones por igual. Cuando uno está triste, el otro está triste, y cuando uno está feliz, el otro está feliz. Yo me enfermo y se enferma ella automáticamente. No servimos ni para apoyarnos”.

De cara al desafío que significa el reality de Canal 13, Vico da a conocer que “me da nervio la parte de la exposición, pero no la disciplina. Yo no tengo drama con el horario porque yo me levantaba muy temprano a trabajar, y la parte militar me gusta, me gusta entrenar y puedo acatar órdenes. Además, físicamente me siento bien, ya tengo 33 años, no tengo 25, pero no me gusta perder. Quiero ganar a toda costa, como sea, aunque siempre dentro de las reglas y sin jugar con los valores”.

Yuli Cagna y Vico, la primera pareja confirmada para Palabra de Honor, se suman a los ya anunciados Negro Piñera, Catalina Pulido y Marcianeke.