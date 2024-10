VIDEOS – ¿Cami Andrade soltera?: las revelaciones que sorprendieron a los jugadores de Gran Hermano

Actualizado el 9 de Octubre de 2024

Los participantes quedaron boquiabiertos al conocer noticias de figuras como Camila Andrade, Chama y Manuel, Camila Power, y otros más.

El último episodio de Gran Hermano estuvo marcado por una serie de revelaciones que sorprendieron a los participantes de “la casa más famosa del mundo”. En esta ocasión, la producción les mostró cómo están sus ex compañeros fuera del encierro, generando inesperadas reacciones entre los integrantes del reality.

En la transmisión del martes en la noche, los jugadores se quedaron boquiabiertos al conocer las noticias que han protagonizado figuras como Camila Andrade, Chama y Manuel, Camila Power, entre otros.

Las revelaciones que sorprendieron a todos en Gran Hermano

El nuevo paso en la relación de Chama y Manuel

Uno de los primeros clips que pudieron ver los jugadores de Gran Hermano, fue el presente de Manuel Napoli y Alexandra Mendez, quienes tuvieron una polémica relación dentro del encierro. Sin embargo, en las imágenes que mostró Chilevisión, se puede ver que los ex chicos reality finalmente oficializaron su vínculo y que están viviendo juntos en un departamento en Chile.

Tras ver la noticia, Michelle Carvalho, quien fue amiga de Chama en un inicio, no dudó en dar su opinión. “Mira… si es de verdad y si es real, que les vaya bien (…) Pero no sé, no me lo compro mucho, la verdad me parecía todo muy bizarro, pero bueno”, sostuvo la modelo brasileña.

¿Camila Andrade soltera?

Otro registro que sorprendió fue el de Camila Andrade, quien publicó un curioso video en sus redes sociales con la nueva canción de Shakira titulada Soltera. Esto inmediatamente que causó una ola de especulaciones tanto afuera como adentro del encierro.

“Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera”, es escucha en la canción, mientras la ex Miss Chile bailaba.

Este clip desató impacto entre los integrantes de la casa, quienes pensaron que la jugadora había terminado su vínculo con Francisco Kaminski. Sin embargo, fue Diana Bolocco quien frente al asombro de los participantes, confesó que sólo era un baile, y que continúa en una relación amorosa.

¿Por qué lloras Power?: el reclamo de Camila tras su paso por Gran Hermano

Por otro lado, los videos no estuvieron exentos de conflicto, ya que se pudo ver un polémico live que hizo Camila Power en su Instagram. En las imágenes, se veía a la ex chica reality quejándose y contándole a sus seguidores que se peleó con Antonia, ya que ninguna de las amistades que hizo dentro de la casa perduró en el exterior

“Me lo han dicho todos los participantes de Gran Hermano 1, me dijeron: nadie de los que estén en el reality van a ser tus amigos. Yo salí, y yo confiaba en estos conche… y ninguno, todos se están cuidando la raja”, manifestó la jugadora.