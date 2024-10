VIDEOS – Cómo se gestó el reencuentro de Chama y Manuel tras Gran Hermano

2 de Octubre de 2024

Los ahora ex jugadores finalmente participaron en la edición prime del reality show y estuvieron en el estudio.

El domingo, Chama fue eliminada de Gran Hermano por votación popular, mientras que este martes Manuel abandonó la casa tras su renuncia. Era todo un misterio si se volverían a ver ya que la misma venezolana aseguró que no sabía dónde iría tras dejar el encierro.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, los ex jugadores del reality show se reencontraron en el aeropuerto de Santiago, a la llegada del italiano para participar en la edición prime.

A través de las cuentas oficiales del programa se dio a conocer al público lo que fue el reencuentro de Chama y Manuel tras la salida de ambos de Gran Hermano. Besos, abrazos e incluso un grupo de fanáticos fueron testigos de lo ocurrido en el terminal aéreo.

Durante la noche de este martes, ambos estuvieron en el estudio del programa, donde la ex jugadora reveló el plan que tuvo para volver a ver a su ahora ex compañero de encierro.

Ahí explicó que llegó a Chile porque “tenía ganas de ver a Manu y no había hablado con él. Quería verlo fuera de la casa”. Por lo mismo, tomó la decisión de no viajar a Venezuela y “me vine aquí escapándome de ustedes. Me escapé del hotel”.

Diana Bolocco quiso aclarar que tras su salida de la casa, Chama se iría de regreso a su país pero “te escapaste de nuestra productora, te compraste tus pasajes con tus siete maletas“.

Medio broma, medio en serio, la venezolana hizo un llamado a la producción del reality show de Chilevisión para que le pagaran las maletas y el vuelo a Santiago, puesto que, pese a que no estaba previsto, finalmente llegó al estudio de Gran Hermano.