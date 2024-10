VIDEO – Cedió su lugar: así fue la inesperada renuncia de Fran Maira en ¿Ganar o Servir?

Actualizado el 11 de Octubre de 2024

La participante días previos al duelo de eliminación tuvo tensos momentos con Oriana que terminaron por quebrar su amistad.

En los últimos capítulos de ¿Ganar o Servir?, la estadía de Fran Maira ha comenzado a tornarse cada vez más complicada, lo que llevó a la participante a renunciar en el episodio de este jueves.

Las tensiones en el programa han dejado a la participante sin ningún vínculo con Oriana, lo que ha generado un cambio notable en su dinámica.

En una conversación con Botota, Fran, quien estaba nominada para el duelo de eliminación, comentó cómo reaccionaría con la jugadora española en caso de ser eliminada.

“¿Qué palabras voy a dedicarle a una persona que piensa en ella no más? Tuve la suerte de conocer que realmente ella por fuera es una carcasa y por dentro es un bebé. Le importa más ganar una pelea que pensar en su amiga”, manifestó la joven sobre Marzoli.

Todo esto, mientras que Oriana alegaba con Luis Mateucci los cambios que tuvo su ahora ex amiga. “No la estoy soportando nada con esas actitudes tan ridículas, da vergüenza ajena. Cuando se juntaba conmigo no era así. No sé si me mintió a mí también”, reclamó la chica reality.

Así fue la inesperada renuncia de Fran Maira en ¿Ganar o Servir?

El último capítulo del reality de Canal 13 estuvo marcado por un nuevo duelo de eliminación, que tuvo como protagonistas a Botota y Faloon Larraguibel. Esto ocurrió luego que Oriana y Fran fueran salvadas por votación popular.

Durante el duelo, el transformista se fue quedando atrás, dándole una ventaja a Faloon, quien finalmente se coronó como la ganadora.

Al darse a conocer este resultado, Fran tomó la palabra y comentó algo que dejó a todos sus compañeros sorprendidos.

“Quiero darle mi lugar hoy a Botota. Necesito ser honesta conmigo misma, y siento que he cumplido un ciclo aquí, y que ya terminó. Ha sido una experiencia increíble para mí, pero Botota y Faloon merecen quedarse aquí”, comunicó la joven, impactando al resto de los integrantes del encierro.

Tras este anuncio, Sergio Lagos y Karla Constant le consultaron si su decisión tiene que ver con la salida de Austin. Sin embargo, la cantante aseguró que “en estos últimos días he sentido que mi mente y mi corazón no están aquí. Creo que lo he dado todo y más, he creado una historia muy linda, y todos tenemos un ciclo y un fin… y creo que éste es el mío”.

Por su parte, Botota agradeció el gesto de Fran Maira: “Estaba muy bajoneado y sentía que me podía ir yo, me sentía alejado del grupo. Pero gracias a la Fran puedo seguir en competencia”.