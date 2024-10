María José Prieto confiesa duro momento tras denuncia contra Cristián Campos: “Nos comemos los ahorros”

19 de Octubre de 2024

María José Prieto reapareció públicamente y enfrentó a los medios para dar cuenta del presente familiar que enfrenta con Cristián Campos, a meses de que se conociera la denuncia por abusos sexual en contra de su pareja.

La actriz, que fue parte de un evento de Revista Velvet, conversó con Sígueme de TV+, dando luces de cómo ha enfrentado Campos la acción judicial de Raffaella di Girolamo.

“Ha sido un año extremadamente duro pero, pese a todo, Cristián ahora está más tranquilo y estamos muy bien enfocados”, expresó.

En esta línea, María José Prieto confesó que hace un año que no tiene un trabajo estable, asegurando que Cristián Campos y ella fueron “cancelados”.

“Desde la pandemia que está nefasto e imagínate que no sólo cancelaron a Cristián, también me cancelaron a mí. Un año llevamos sin trabajar. (Ahora nos dedicamos) a comernos los ahorros y yo hago teatro, pero como saben, el teatro no da para mucho”, reconoció.

Pero Prieto también tuvo palabras para el quiebre familiar que significó la situación judicial de Cristián Campos, ya que dos de sus hijos respaldaron la denuncia presentada por Raffaella di Girolamo, limitándose a responder que “la relación con su hija está muy bien. Con su hija Julieta”.

Sobre el caso, María José Prieto indicó que espera que termine a fines de 2024, ya que el proceso “es extremadamente lento”, ya que está radicado en la justicia antigua.