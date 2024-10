FOTO – Quién fue Paul Di’Anno, el fallecido cantante fundador de Iron Maiden

Actualizado el 21 de Octubre de 2024

Pese a no estar hace más de 40 años en la banda, la agrupación dedicó un mensaje al fallecido cantante recordando su importante aporte y trayectoria.

Compartir

Durante las últimas horas se confirmó el fallecimiento Paul Di’Anno, el primer cantante de la banda de heavy metal Iron Maiden, este lunes a los 66 años.

La noticia fue confirmada por su sello discográfico a través de un comunicado oficial en su página de Facebook.

“En nombre de su familia, Conquest Music lamenta confirmar el fallecimiento de Paul Andrews, conocido profesionalmente como Paul Di’Anno. Paul falleció en su hogar en Salisbury (Inglaterra) a los 66 años”, manifestó la disquera en un escrito.

“A pesar de haber enfrentado graves problemas de salud en los últimos años, lo que lo limitó a actuar en silla de ruedas, Paul continuó entreteniendo a sus fanáticos en todo el mundo, acumulando más de 100 presentaciones desde 2023″, agregaron.

Quién fue Paul Di’Anno, el fallecido cantante fundador de Iron Maiden

Paul Andrews, más conocido en el mundo del espectáculo como Paul Di’Anno, nació en Chingford, Londres, el 17 de mayo de 1958.

Apasionado de la música desde la adolescencia, en 1978 se unió a la destacada agrupación británica, participando en sus dos primeros discos: Iron Maiden (1980) y Killers (1981). Sin embargo, tras el lanzamiento de este segundo álbum, dejó de formar parte de la banda.

Después de su salida de Iron Maiden en 1981, Bruce Dickinson se unió a la banda, marcando el inicio de una nueva era en la historia del grupo.

Pese a que actualmente no era parte de sus filas, la banda detrás de éxitos como The Trooper y Wasted Years no dudó en escribir un mensaje recordando a Paul.

“Estamos profundamente entristecidos de saber sobre el fallecimiento de Paul Di’Anno hoy temprano (…) Su presencia pionera como líder y vocalista, tanto en el escenario como en nuestros dos primeros álbumes, será recordada con mucho cariño no sólo por nosotros, sino por fans de todo el mundo”, se puede leer un su Instagram.