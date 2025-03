VIDEO – La explicación de Lucho Jara para no saludar a Mosa en funeral de Tommy Rey

29 de Marzo de 2025

Una de las teorías que apareció es que el también animador de TV no quiso responder al saludo del empresario puertomontino, como una forma de reprobar su presencia.

Compartir

El funeral de Tommy Rey entregó una de las imágenes más particulares de la jornada, luego que Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, colocara una camiseta de Colo Colo en su féretro, ante la mirada de Lucho Jara.

Sin embargo, cuando Mosa quiso despedirse de la viuda de Tommy Rey y de Lucho Jara, éste último no reaccionó de la misma manera, generando un hecho que ha causado mucha controversia.

Una de las teorías que apareció es que el también animador de TV no quiso responder al saludo del empresario puertomontino, como una forma de reprobar su presencia.

Ante este revuelo, desde el entorno de Lucho Jara salieron a aclarar lo sucedido, indicando a Cecilia Gutiérrez, panelista de Plan Perfecto de CHV, que existiría una sencilla razón para su reacción.

“Lucho fue sin lentes y no ve nada, pero no ve nada. Él no vio quién lo estaba saludando, no supo hasta que después le dijeron que era Aníbal Mosa”, aseveró Gutiérrez, aunque sus compañeros no le creyeron mucho.