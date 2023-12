VIDEO – ¿Por qué Patricia Maldonado decidió poner fin a su programa Las Indomables?

13 de Diciembre de 2023

El espacio de conversación emitirá su último capítulo el próximo 28 de diciembre.

Para sorpresa de todos, este martes, Patricia Maldonado junto con Catalina Pulido anunciaron que dentro de las próximas semanas, Las Indomables llegarán a su fin.

Si bien en un principio había decidido no dar a conocer, quiso hacerlo para que los fanáticos del espacio se prepararan para lo que será el último capítulo el próximo 28 de diciembre.

La misma Maldonado explicó que con Pulido “vamos a tomar otras riendas, es importante que la gente sepa y no avisarles a último minuto, cada una seguirá con riendas distintas. Yo pensaba en llegar al 30 de diciembre y decirles que este programa no va a continuar, pero yo creo que es importante que ustedes sepan”.

Junto con eso, la otrora cantante reveló que “yo voy a seguir con otro canal, pero todavía no y la Cata seguirá con otras cosas“. Además, destacó que en estos cuatro años “hemos trabajado con cariño, con respeto, con amor, sin fines de lucro”.

“Si ustedes supieran la plata que hemos recibido, a ustedes les daría un infarto, no lo podrían creer. A mí eso no me importa nada. Lo hemos hecho para que este canal aporte en la parte política, y yo creo que aportó bastante, en casi cuatro años“, agregó.

El fin de Las Indomables, además, se vio impulsado por la alta carga laboral de Patricia Maldonado en las próximas semanas, lo que dificulta que se realicen las transmisiones durante las tardes de lunes a viernes.

“Tengo una lista impresionante de trabajo, llegué a un arreglo con TV+ para no abandonarlo y no me va dar el tiempo con todo. ¿Cómo lo hago? (…) Esto provoca cansancio, y estar todos los días frente a la cámara opinando”, dijo.