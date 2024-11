“Pero mira el…”: Pedro Ruminot increpó a usuario que lo confundió con Sergio Freire en medio del escándalo por infidelidad

2 de Noviembre de 2024

"No perdones al Freire, no será la primera infidelidad que haga", le escribieron a Alison Mandel, esposa de Pedro Ruminot.

En medio del escándalo por infidelidad que remece a los ex integrantes del Club de la Comedia, Pedro Ruminot increpó un seguidor que lo confundió con Sergio Freire.

Esta semana la periodista Cecilia Gutiérrez destapó, en el programa de Youtube Oh! Diosas, que Freire le fue infiel a su pareja, Maly Jorquiera, con quien estaba casado desde abril de este año.

Tras ello, Karina Valenzuela, la amante de Freire, rompió el silencio y reveló detalles de su breve vínculo con el comediante.

“Llegamos al show y al terminar, él preguntó por mí, porque quería hablar conmigo. Me saqué una foto con él, como una fan más, nos pasamos el Instagram y comenzamos a hablar por DM como amigos”, relató.

“No me siento orgullosa, ni minimizo la situación (…) porque a nadie le gustaría que se lo hicieran. Yo no lo hice a conciencia. Creo que la vida me jugó una mala pasada en este caso”, dijo Valenzuela.

Confundieron a Sergio Freire con Pedro Ruminot

En ese contexto, los usuarios de redes sociales comenzaron a dejarle mensajes de apoyo a Maly, aunque hubo una persona que se confundió y le dejó un mensaje a la esposa de Ruminot, Alison Mandel.

“No perdones al Freire, no será la primera infidelidad que haga”, escribió un cibernauta en la foto más reciente de Alison Mandel. Tras ello, el comentario se llenó de burlas por la confusión.

Debido a ello, Pedro Ruminot increpó a la persona y escribió: “Pero mira el ahue… pa grande”.