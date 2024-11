VIDEOS – Cinco momentos que marcaron el primer capítulo de Palabra de Honor

4 de Noviembre de 2024

El debut del nuevo reality show de Canal 13 estuvo marcado por la presentación de los reclutas y sus respectivos ritos de iniciación.

Compartir

Tras la final de ¿Ganar o Servir?, donde Pangal se coronó como el ganador, debutó el nuevo reality show de Canal 13, Palabra de Honor, con su primer capítulo.

El estreno estuvo marcado por ritos de iniciación, desagradables reencuentros para muchos, cortes de pelo, entre otros momentos que repasamos a continuación.

Ritos de iniciación

Varios participantes del nuevo encierro iniciaron su participación realizando unos ritos de iniciación. Por ejemplo, el cantante urbano Marcianeke, la influencer Rubí Galusky, el periodista Andrés Caniulef, el ganador de “Tierra Brava”, Fabio Agostini; y la actriz Catalina Pulido tuvieron que lanzarse en paracaídas desde 12 mil pies de altura.

Mientras tanto, otros tres participantes, Oriana Marzoli, Félix Soumastre y Yuli Cagna, fueron reclutados por la comandante Pía Arratia y se les informó que su rito de iniciación consistiría en lanzarse al mar desde un helicóptero en movimiento para ser rescatados en lanchas por quienes serán sus respectivos compañeros de competencia.

Corte de pelo

La comandante Pía Arratia, acompañada del sargento Botota Fox, anunciaron que tres voluntarios deberán cortarse el cabello al rape. La transformista quiso dar el ejemplo y fue el primero en raparse frente a todos.

Luego lo hizo Josué, quien llevaba dos años y medio sin cortarse el pelo; Fabio, quien, azuzado por Josué, se rapó él mismo; Vico Bouvier; y finalmente Andrés Caniulef, quien antes se emocionó hablando del apoyo de la gente al confesar su orientación sexual.

“Cuando reconocí mi homosexualidad en la tele he recibido muchos mensajes de papás y mamás que me han dicho que gracias a esa confesión se acercaron a sus hijos. Y yo siempre tuve distancia con lo militar porque sentía que mi papá no me iba a querer, y fue todo lo contrario, el que hizo la distancia siempre fui yo. El universo me puso aquí, esto es cerrar un ciclo súper bonito que estoy viviendo en mi vida. Por primera vez me siento pleno y bien, y esto es un regalo a mi papá”, confesó el periodista.

Entonces Botota aprovechó de disculparse con Caniulef por haber expuesto su homosexualidad en pantalla, y ambos hombres se abrazaron. “Yo nunca culpé a la Botota, sé que no lo hizo por maldad. Me forzaste a enfrentarme a una realidad a la que no estaba preparado en ese momento, pero tenía que ser”, aseguró Andrés.

La conformación de equipos

Para dar inicio a la primera competencia del reality, Sergio Lagos y Karla Constant escogieron a los reclutas más disciplinados del reformatorio, Catalina y Antonella, como capitanes. Ellos y sus respectivas parejas, Dash y Fabio, tuvieron que escoger entre sus compañeros a cuatro otras duplas para conformar dos equipos.

Fabio y Antonella, a cargo del equipo rojo, escogieron a Josué y Gala, Oriana y Faloon, Félix y Malito, y Rubí y Natu. En tanto, Cata y Dash, en el equipo beige, eligieron a Vico y Anyella, Yuli y Mel, Marcianeke y Anaís, y Sergio y Andrés.

La llegada del Negro Piñera

En el adelanto del segundo capítulo de “Palabra de honor” se pudo ver el ingreso de Miguel Negro Piñera, quien llegó al reformatorio en moto.

Primer capítulo de Palabra de Honor dedicado al hijo de Catalina Pulido

Canal 13 decidió dedicar el primer capítulo de Palabra de Honor al hijo de Catalina Pulido, Sasha Von Knorring Pulido, quien falleció el pasado miércoles tras pasar dos semanas en coma.