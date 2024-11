VIDEOS – Los documentales para conocer el legado de Quincy Jones

4 de Noviembre de 2024

El músico y productor estadounidense trabajó con reconocidos artistas como Michael Jackson, Frank Sinatra, Aretha Franklin y varios más.

Compartir

Quincy Jones, uno de los productores musicales más influyentes de la historia, falleció la noche del domingo a los 91 años y aquí te revelamos dos documentales que te harán comprender su importante legado.

A lo largo de su trayectoria, que se extendió por más de siete décadas, Jones se destacó por su capacidad para crear colaboraciones memorables y éxitos mundiales, trabajando con icónicos artistas como Michael Jackson, Frank Sinatra y Aretha Franklin.

Además, su talento no solo lo convirtió en un gran productor, sino también en una figura clave en la evolución de la música moderna, influyendo en géneros como el jazz y el pop.

La noticia de su deceso fue anunciada este lunes por su manager, Arnold Robinson, quien compartió un mensaje de los cercanos del artista.

“Con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”, expresó la familia Jones.

Documentales para entender el legado de Quincy Jones

Quincy

Este es un documental que ofrece una mirada profunda y completa a la vida y carrera del legendario productor musical Quincy Jones. Estrenada en Netflix en 2018, la película narra su recorrido desde sus humildes orígenes en el lado sur de Chicago hasta alcanzar un estatus legendario en la música, el cine y la cultura popular.

A través de una serie de entrevistas personales, tanto con Quincy como con sus familiares y colegas, revelan su ascenso a la fama. Allí se examinan no solo sus logros profesionales, como sus icónicas colaboraciones con artistas de renombre, sino también los desafíos y experiencias que han dado forma a su vida.

Este documental va más allá de la música y ofrece un retrato más íntimo de un hombre que logró innovar y adaptarse a lo largo de varias décadas.

The Greatest Night in Pop

El documental de Netflix The Greatest Night in Pop, dirigido por Bao Nguyen, explora la historia y revela cómo surgió la idea detrás de la icónica canción We Are The World. Este documental revela el proceso creativo y la colaboración que llevaron a la creación de este éxito mundial, que se ha convertido en un himno de solidaridad.

La canción, escrita por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985, fue producida por Quincy Jones y está diseñada para recaudar fondos para ayudar a combatir el hambre en África. A través de entrevistas y material de archivo, el documental ofrece una mirada profunda a los desafíos y las inspiraciones que impulsaron a un grupo de artistas a unirse por una causa común.