Empresario pide la quiebra de Mauricio Pinilla por millonaria deuda por Bar Constitución

12 de Noviembre de 2024

No es la primera vez que Mauricio Pinilla enfrenta problemas económicos, ya que en septiembre del año pasado, Primus Capital presentó una serie de demandas para el cobro de pagarés por $483 millones.

Compartir

Mauricio Pinilla, ex delantero de Universidad de Chile y ahora animador de TV, enfrenta problemas judiciales luego que un empresario pidiera su quiebra por una millonaria deuda por el fallido Bar Constitución.

Esto, ya que según consignó La Tercera, el empresario Samy Yagoda Assael recurrió al 15° Juzgado Civil de Santiago para pedir la quiebra del ex seleccionado, tras la decisión del 23° Juzgado Civil acogiera su demanda contra la empresa detrás el Bar Constitución, representada por José Luis Riffo y Mauricio Pinilla, que aparecer como deudor solidario.

La acción judicial apunta a terminar el contrato de arriendo y la restitución del inmueble que está en Ernesto Pinto Lagarrigue 362, además del pago de rentas impagas, intereses y multas.

Yagoda acusó a Mauricio Pinilla no cumplió con el pago de deudas en dos ocasiones, apuntando a la sentencia de diciembre de 2022 que ordenó al otrora delantero de la U al pago de $308 millones a favor de Primus Capital y del arriendo adeudado.

Su enfrentamiento se inició cuando el empresario firmó un contrato de arrendamiento con la sociedad detrás del Bar Constitución en 2016, dónde el ahora animador es deudor solidario, que estipulaba condiciones como el puntual del arriendo, servicios básicos y utilizar el recinto solo para las actividades comerciales que consideran sus patentes.

Pero en 2019 comenzaron los problemas financieros del bar, ya que se atrasaron en el arriendo y de servicios como luz y agua, además de descubrir que el recinto era subarrendado a terceros, violando las condiciones del acuerdo.

No es la primera vez que Mauricio Pinilla enfrenta problemas económicos, ya que en septiembre del año pasado, Primus Capital presentó una serie de demandas para el cobro de pagarés por $483 millones, dónde el ex atacante de Palermo contrademandó al factoring para no pagar $309 millones, ya que era “producto de usura”.