Las cuatro demandas que presentó Primus Capital y que complican Mauricio Pinilla

1 de Septiembre de 2023

La institución financiera exige el pago de más de $483 millones a sociedades ligadas al ex futbolista y su padre.

Según se dio a conocer este viernes, Primus Capital inició cuatro juicios ejecutivos por el pago de más de $483 millones en contra de Mauricio Pinilla, su padre y sus sociedades. En total, suman $483.877.061.

La relación entre la institución financiera y el actual comentarista deportivo, según reveló Pulso, comenzó en 2020 con créditos directos y cheques.

La causa, actualmente, no es pública ya que no se han proveído en el Sistema de Consulta Unificada de Causas del Poder Judicial. Esto se debe a que no han sido notificadas, lo que ocurriría dentro de los próximos días. Aún así, ya fueron asignadas al 2º, 13º, 24° y 29° juzgados civiles de Santiago, mientras que de las cuatro demandas, tres fueron ingresadas en julio y la última el pasado mes de agosto.

Las demandas de Primus Capital

Una de las demandas de Primus Capital fue presentada ante el 13º Juzgado Civil de Santiago por el cobro de un pagaré por $9.650.000 en contra de Asesorías e Inversiones Maguri Limitada, cuyos socios son Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo, mientras que el administrador es Ricardo Pinilla Ocaña, padre del ex futbolista.

En paralelo, la institución inició un juicio ejecutivo por el cobro de un pagaré por $122.340.000 ante el 24° Juzgado Civil de Santiago contra Inversiones Doña Agustina SpA, donde Pinilla Ocaña es codeudor solidario, donde “el socio de la sociedad es Mauricio Pinilla Ferrera con un 100% de participación“, según el informe que realizó la auditora KPMG.

En tanto, en el 29º Juzgado Civil de Santiago, Primus Capital presentó una demanda contra Mauricio Pinilla, como persona natural, por el cobro de un pagaré por $308.870.798.

Por último, también se inició una acción judicial Grosseto SpA, sociedad ligada al ex futbolista, por el cobro de un pagaré por $43.016.263.