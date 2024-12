VIDEO – “Meterse en relaciones”: Gissella Gallardo reveló detalles del “touch and go” de Pinilla con Maite Orsini

Actualizado el 10 de Diciembre de 2024

La periodista entregó detalles, luego de que hace unos días Mario Velasco recordara el coqueteo que hubo entre ambos.

Luego de que hace unos días Mario Velasco destapara este supuesto romance, Gissella Gallardo confirmó que Mauricio Pinilla y Maite Orsini estuvieron juntos. Eso sí, rápidamente aclaró que no tuvieron una relación, sino que fue un “touch and go”.

Según relató, esto ocurrió el año 2008 cuando volvieron a Chile, debido a que el ex futbolista “parece que venía a recuperarse. Resulta que Mauricio va a discoteques, habíamos peleado, y llegaban amigos que traían señoritas“. Entre ellas estaba la actual diputada.

Gallardo se enteró de esta situación debido a que quien era el “mejor amigo” de su pareja le contó: “El amigo de Mauricio llega un día y me dice: ¿Te cuento a quién se está comiendo Mauricio? Y me dijo: Anda saliendo con esta niña la Orsini. Ella no quiere que se sepa porque es muy ABC1, y quería como esconderlo”.

Por otro lado, la panelista de Sígueme aseguró que para Pinilla, Maite Orsini, en ese momento, era “una más“, precisando también que “creo que salieron dos veces, con suerte, pasó lo que tenía que pasar”.

“En ese momento me enojé mucho con Mauricio, porque trataba de volver conmigo y esta niñita lo seguía buscando. Y me di cuenta que el modus operandi de esta niñita era meterse en las relaciones“, recordó Gissella Gallardo.