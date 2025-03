Gissella Gallardo entrega detalles de su reconciliación con Pinilla: “Me volví a encantar”

Actualizado el 9 de Marzo de 2025

Gissella Gallardo entregó detalles de su reconciliación con Mauricio Pinilla, tras estar tres años separados, apuntando a que fueron a terapia para mejorar la salud emocional del ex atacante de la U.

En el programa Only Fama, la periodista explicó que fue Pinilla “el de la idea de pedir ayuda, lo intentó un par de veces, fue esporádicamente a algunos doctores, no le resultó. Al final la última fue como la vencida. Me pidió ayuda y, obviamente, soy persona, tengo sentimientos, es el papá de mis hijos”.

Gallardo detalló que “mis niños habían sufrido mucho y querían un papá bien, sano, contento, feliz de nuevo, encantando con la vida”.

En esta línea, reconoció que la reconciliación “nació netamente por ayudarlo a él y de a poco se fueron dando las cosas y como que me volví a encantar. Obviamente que el cambio en él que yo he visto es lo más importante. Si uno no ve a alguien comprometido con las ganas de reformar esta familia, con las ganas de salir adelante y todo, por él, por los niños, por mí, por nosotros, no lo hubiese aceptado”.

A pesar de esto, indicó que a recibido muchas críticas por su decisión de retomar su relación con Mauricio Pinilla, aseverando que “tengo millones de críticas, mensajes mala onda. Sabía la repercusión de personas que quizás podían referirse al tema. Que les gusta, que no les gusta. Yo estoy tranquila con mi decisión y creo que esta decisión que yo tomé de mi familia ha salvado más vidas, más que destruirlas”.