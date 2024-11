VIDEO – “Tenía ganas de seguir…”: quién fue el cuarto eliminado de Top Chef VIP

12 de Noviembre de 2024

El participante se retiró del programa de cocina evidentemente emocionado.

La noche de este lunes se definió al cuarto eliminado de Top Chef VIP, quien se retiró del programa entre lágrimas tras no haber convencido al jurado con su preparación.

A la prueba de eliminación llegaron Nicolás Brown, Luis Gnecco, Tomás González, Horacio de la Peña, Álex Ortiz y Teresita Reyes, los que tuvieron la misión de preparar un plato bajo la consigna cremas y guarniciones.

De ellos, los dos peores platos fueron los de Reyes y De la Peña, puesto que no lograron convencer a Fernanda Fuentes, Benjamín Nast y Sergi Arola. Finalmente, el cuarto eliminado de Top Chef VIP fue Horacio, quien no pudo evitar emocionarse.

“Fue una gran experiencia. La pasé muy bien”, dijo en el confesionario. En el estudio reconoció estar “triste, tuve un mal día y… Perdón… Pasa, a veces no sale bien“, dijo con lágrimas en los ojos.

En esa misma línea, aseveró que “fue divino, fue muy lindo aprender, aprender a conocer sabores, texturas, estudiar. Me encantaba todas las noches ponerle ganas”.

“Yo vine a aprender, me gusta la competencia, no me gusta perder, tenía ganas de seguir… Me faltaron más cocinas en pareja para seguirle robando conceptos a cada uno”, señaló.