VIDEO – Quién fue el primer eliminado de la nueva temporada de Top Chef VIP

29 de Octubre de 2024

El primer eliminado de la segunda temporada no logró convencer al jurado y tuvo que abandonar la competencia.

La noche de este lunes debutó la nueva temporada de Top Chef VIP dando inicio de lleno a la competencia y dejando en el camino al primer eliminado.

Son 15 los famosos que iniciaron este desafío, el que tuvo como primera prueba ordenar la cocina del programa. Así, cada uno asumió un rol con el fin de dejar todo impecable, ante la atenta mirada del jurado.

Posteriormente se armaron equipos dependiendo del sabor de las preparaciones que tenían que realizar: dulce, salado, amargo, picante y ácido. Tras ser evaluados, quienes obtuvieron el peor desempeño fueron dulce y ácido, por lo que debieron pasar a la prueba de eliminación.

De esa forma, llegaron a esta instancia Magdalena Montes, Héctor Morales, María José Bello, Horacio de la Peña, Joche Bibbó y Antonella Ríos.

De estos seis participantes, tres fueron los que definitivamente no lograron ganarse al jurado con sus preparaciones: Morales, Bibbó y De la Peña. De forma definitiva, quien se convirtió en el primer eliminado de Top Chef VIP 2 fue el cordobés.

“Muy corto paso, es verdad. Decepcionado conmigo mismo. Cuando me dijeron que no estaba al nivel, lo entendí perfectamente, en comparación como estaban preparados los platos de mis compañeros. Quizás no estaba al nivel del programa, de repente. Me quedé con ese gustito un poquito más de poder seguir aprendiendo o poder retrucar o revertir la situación. Pero bueno, hay que saber ganar y perder”, dijo.