¿Nueva pareja?: Daniela Aránguiz aclara rumores y se confiesa sobre su situación sentimental

16 de Noviembre de 2024

Daniela Aránguiz se confesó sobre su situación sentimental tras dos relaciones fallidas, una con Jorge Valdivia y otra con Luis Mateucci.

Daniela Aránguiz abordó su situación sentimental con los seguidores de sus redes sociales, donde aclaró si es que está en una relación tras el término de su matrimonio con Jorge Valdivia y su vínculo con Luis Mateucci.

La ex chica Mekano respondió a través de una ronda de preguntas en su cuenta de Instagram, donde los usuarios le realizaron diversas consultas, como por ejemplo, si es que actualmente se encontraba en una relación de pareja.

En este sentido, Daniela Aránguiz confesó que en los últimos meses no ha tenido suerte en el amor, por lo cual se encuentra soltera, pese a que esta situación no le agrada.

¿Busca pareja?: Daniela Aránguiz aclara su situación sentimental

“Lo que más quisiera yo es estar en pareja pero no, no me pescan chiquillas“, se lamentó en una de sus historias de dicha red social.

Por otro lado, dio a conocer que se encuentra muy bien con respecto al ámbito laboral, donde es parte del programa Sígueme de TV+ y es panelista de Only Fama de Mega.

“Enfocada en trabajar, en mis proyectos y en pensar en mí”, aseguró, en medio del complejo contexto judicial que enfrenta su ex marido, Jorge Valdivia, quien fue denunciado por violación por parte de dos mujeres.

Sumado a ello, le preguntaron si ella creía en el amor, considerando su experiencia con el ex futbolista y con el chico reality Luis Mateucci.

Ante esto, Daniela Aránguiz sostuvo que “todavía y siempre. El amor todo lo puede, creo absolutamente en el amor de la amistad, de los hijos, de la familia. Y espero que Dios algún día me traiga un hombre, una pareja que me haga sentir amada y yo poder entregar todo el amor de pareja que tengo para entregar“.

En cuanto a la consulta sobre “cómo estaba su corazón”, la ex chica Mekano bromeo diciendo que “estoy bien, hace tiempo no tengo taquicardia”.