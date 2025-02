Las duras críticas de Daniela Aránguiz a los dichos de Daniella Campos sobre su hermana Denisse

13 de Febrero de 2025

La panelista de Sígueme, Daniela Aránguiz, dijo que no está de acuerdo con lo que dijo Daniella Campos al hablar de lo ocurrido con Denisse en Viña.

La panelista del programa Sígueme, Daniela Aránguiz, criticó los dichos de Daniella Campos al hablar sobre lo ocurrido con su hermana Denisse en un local de Viña del Mar y cuestionó que se mostrara preocupada por ella a través de la prensa.

Así lo manifestó la ex de Jorge Valdivia luego de que Daniella se refiriera al tema en el programa Zona de Estrellas, ocasión en la que aseveró que al conocer lo ocurrido “me quedé en shock, yo no veía a mi hermana hace muchos años, muchísimos años“.

“Verla en esas condiciones y en esa… No reconozco ni siquiera su voz“, añadió la modelo, quien reconoció que “no reconocer a un familiar tuyo es tremendamente triste, es fuerte“.

La también comunicadora planteó que “cuando se enferma una persona en tu familia, se enferman todos de a poco. Mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, están todos preocupados, siempre hemos estado”, agregó.

Dijo también que “es tremendamente triste, es fuerte. Me embargó la pena y la angustia de no poder hacer nada” y afirmó que “lo que vieron en pantalla yo lo vi muchas veces“.

“Mi hermana no es mala, está enferma“, planteó a continuación, y confirmó que su hija no conoce a su tía Denisse. “La Maite no sabe que mi hermana existe porque yo también quise protegerla de esto“, cerró

Las críticas de Daniela Aránguiz a los dichos de Daniella Campos

Tras conocer los dichos de Daniella Campos, Daniela Aránguiz no dudó en cuestionar a la ex novia de Iván Zamorano. “Yo creo que uno como hermana se preocupa y reacciona en silencio, no en un programa de televisión, sobre todo cuando es tu hermana y es tu familia“, manifestó.

“Tú reaccionas y tratas de ayudar a una persona que tú estás diciendo, es drogadicta. Tú la ayudas, pero en silencio, y no dices: Ay me da tanta pena. Yo ahí no estoy de acuerdo“, añadió la influencer, según informó Página 7.

Dijo también que Daniella debería tratar de solucionar sus diferencias con su hermana, y que “a mí me da mucha pena esta situación, la verdad“.

Finalmente, aseveró que lo ocurrido en Viña no fue culpa de Denisse Campos y apuntó a la mujer que la acompañaba. “La persona violenta es la amiga“, planteó.