VIDEO – “Sé el problema que tuviste en Argentina”: las acusaciones de Sergio Rojas contra Facundo en Palabra de Honor

13 de Noviembre de 2024

El periodista aseguró conocer la trayectoria del argentino y de tener pruebas respecto a las intenciones que tenía con Oriana.

Compartir

Palabra de Honor vivió su primer cara a cara, el que en esta oportunidad lleva por nombre Corte Marcial, donde Sergio Rojas lanzó duras acusaciones en contra de Facundo González. Con esto, se declaró como el enemigo número uno del argentino.

Fue cuando le entregó su voto, el periodista indicó que “yo a diferencia de otros sí conozco algo de tu trayectoria, sé el problema que tuviste en Argentina con Ricardo Fort“.

“Entiendo que es una técnica tuya utilizar a la gente para trepar y alcanzar tus objetivos, lo hiciste también con Pamela Díaz y estás haciendo lo mismo con Oriana. No me gustan los hombres que se trepan de las faldas de las mujeres para conseguir algo, eso en mi país se llama pollerudo“, agregó.

En la instancia, Sergio Rojas aseguró tener audios de Facundo donde dijo, antes de ingresar a ¿Ganar o

Servir? que quería aprovecharse de la española “para obtener éxito, fama y dinero”.

Ante esto, González explicó que “entré a jugar con ella y con cualquier otra chica, a pasarla bien y divertirme. No pensé enamorarme, pero me enamoré de Oriana, la amo y estoy bien con ella“.

Oriana Marzoli, por su parte, no quiso quedarse callada y se dirigió al periodista: “No me gusta el trabajo que has hecho, te basas simplemente en rumores. El buen periodista intenta contrastar lo que le llega. Dicen que tienes un buen corazón y ojalá lo demuestres en vez de llamar la atención cuando te sientes opacado, no por su mala energía (de Facundo), sino por su protagonismo“. Por lo mismo, lo invitó a “hacerte una buena autocrítica y mirarte al espejo antes de criticar al resto”.

Cuando Sergio le pidió a Oriana el dato de su psicólogo, la española le contestó irónicamente que “te lo daré porque me ha funcionado y te hace falta con urgencia, de momento para decidirte si quieres ser rubio o moreno”. Luego, le dijo que aproveche este reality, porque “estás haciendo lo que siempre soñaste, y con la que siempre soñaste conocer“.