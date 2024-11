VIDEO – “Gracias a Pamela, Facundo entró aquí”: la discusión de Fabio y Oriana en Palabra de Honor

Actualizado el 19 de Noviembre de 2024

Un juego con Facundo desató la pelea entre los españoles, oportunidad en la que aprovecharon de recriminarse varios temas.

Oriana Marzoli y Fabio Agostini protagonizaron una acalorada discusión en Palabra de Honor, luego de que este último junto con Facundo González se lanzaran zapatillas. Cuando el español quiso devolverle el calzado, apuntó a su foto en el estante, pero terminó rompiendo la de Félix Soumastre.

El ganador de Tierra Brava se puso de pie e hizo lo que buscaba, romper la del argentino. Este último hizo lo propio con la de quien fuera su amiga. Pero las actitudes de ambos colmaron la paciencia de la chica reality.

Seguido a eso, Marzoli le pidió que dejara tranquilo a su novio, puesto que no dejaba de mirarlo y los acusó de estar actuando como niños. “No me digas que somos inmaduros, porque tú con la Pamela (Díaz) eras peor que nosotros“, le respondió Fabio a Oriana, iniciando así esta pelea en Palabra de Honor.

“Me río de lo tontos que sois, no me estoy poniendo a pelear contigo, entonces no me digas tonterías. Hay veces en que es mejor callar y parecer tonto que abrir la boca y demostrarlo. Si te sientes ofendido cuando todo el mundo se está riendo, el problema es tuyo”, le discutió de vuelta la española.

Ante esto, Fabio replicó que ella lo trató de tonto, pero que no le iba a faltar el respeto, sólo a “tu perro”, en referencia a Facundo. Pero como es de esperar, Oriana no dudó en defender a su pareja: “El mismo perro que fuiste tú con Pamela“.

“La diferencia es que él por lo menos gana algo conmigo porque tenemos algo, tú ni eso (…) Tú eres perro de una que no sé qué es tuyo. ¿Te la comiste, luego pasaron a ser amigos?”, le preguntó de forma irónica.

Junto con felicitarla por su vocabulario, Fabio le contestó que “lo único que sé es que gracias a Pamela, él (Facundo) entró aquí. Y Pamela no es mi novia y no me dice lo que tengo que hacer”, aclaró.