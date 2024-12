“Es un programa oscuro”: Pamela Díaz barre con Palabra de Honor y revela que habrá “un cambio”

Actualizado el 6 de Diciembre de 2024

La animadora de Canal 13 no se guardó nada a la hora de entregar su opinión sobre el reality show.

Compartir

Desde que Canal 13 volvió a realizar realitys, Palabra de Honor es el primer en el que Pamela Díaz no participará. Anteriormente la vimos ser parte de Tierra Brava -donde fue eliminada por Fran Undurraga-, para luego sumarse a ¿Ganar o Servir? donde estuvo solo unos días.

A la hora de referirse al nuevo proyecto que, continúa la senda de sus predecesores, esta vez con una temática militar, la animadora de ¡Hay Que Decirlo! no se contuvo. En conversación con Que Te Lo Digo aclaró que no lo ha “mirado” en menos y tampoco lo ha basureado, sino que dice lo que piensa.

“Creo que es un reality fome, creo que hay ciertos personajes que son entretenidos”, comenzó señalando y anunció que “va a haber un cambio muy grande, esperen en un mes o dos meses, que no me estoy equivocando en lo que estoy diciendo”.

Aún así, para Pamela Díaz, lo que ha visto de Palabra de Honor “me parece interesante. Lo puedo decir en tu canal y en mi programa, que no me gusta este reality. Creo que es un programa oscuro, sé que le va bien“.

“Te lo puedo decir 10 veces si quiero. Es fome, y sorry que lo diga, es fome“, sentenció la comunicadora al programa de Zona Latina que conduce Sergio Rojas, de quien mencionó que “hizo un buen personaje, creo que Antonella (Ríos) también lo hizo. Pero yo no tengo por qué agradecer lo que hizo él, que me defendió y la cuestión. Yo no le he pedido favores a nadie”.